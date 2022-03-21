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https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/dvizhenie-na-uchastke-ulitsy-lakoba-v-sukhume-budet-perekryto-22-marta-1038238203.html
Движение на участке улицы Лакоба в Сухуме будет перекрыто 22 марта
Движение на участке улицы Лакоба в Сухуме будет перекрыто 22 марта
Также в связи с ремонтными работами будет временно приостановлено движение троллейбусов. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Автомобильное движение в Сухуме по улице Лакоба на отрезке между улицами Воронова и Абазинской будет перекрыто 22 марта с 9:00, сообщает пресс-служба администрации города.Причиной временных неудобств для автомобилистов является ремонт асфальтового покрытия на перекрестке улиц Абазинская и Лакоба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-22-marta-1038228588.html
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новости, сухум, дороги

Движение на участке улицы Лакоба в Сухуме будет перекрыто 22 марта

20:05 21.03.2022
© Foto / сайт Администрации города Сухум На улице Абазинская начались подготовительные работы по укладке асфальта
На улице Абазинская начались подготовительные работы по укладке асфальта - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
© Foto / сайт Администрации города Сухум
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Также в связи с ремонтными работами будет временно приостановлено движение троллейбусов.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Автомобильное движение в Сухуме по улице Лакоба на отрезке между улицами Воронова и Абазинской будет перекрыто 22 марта с 9:00, сообщает пресс-служба администрации города.
Объезд перекрытого участка будет осуществляться по улице Когония.
Причиной временных неудобств для автомобилистов является ремонт асфальтового покрытия на перекрестке улиц Абазинская и Лакоба.
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
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