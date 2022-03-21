https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolnyy-klub-zenit-postroit-sportivnuyu-bazu-v-gagrskom-rayone-1038233642.html
Футбольный клуб "Зенит" построит спортивную базу в Гагрском районе
Футбольный клуб "Зенит" построит спортивную базу в Гагрском районе
Спортивная база даст толчок развитию спорта в Абхазии, и будет способствовать профессиональному росту молодых футболистов академии "Зенита". 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T16:55+0300
2022-03-21T16:55+0300
2022-03-21T17:02+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Санкт-Петербургский "Зенит" построит спортивную базу в поселке Цандрыпш Гагрского района, сказал директор центра подготовки и повышения квалификации тренеров клуба Сергей Морозов.Спортивная база будет способствовать развитию молодых футболистов академии "Зенита", а также даст толчок развитию спорта в Абхазии, добавил Морозов."Мы обязательно будем делать все, чтобы ваши мальчишки там могли совершенствовать свое мастерство по всем видам спорта, потому что в составе базы планируется построить футбольные поля, универсальные спортивные базы, бассейн. Может быть, через несколько лет это воплотиться в жизнь", – подчеркнул он.Сергей Морозов не исключил, что в связи с ограничениями, которые вводятся в отношение российского спорта, первая команда "Зенита" также будет проходить тренировочные сборы в Цандрыпше.Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба назвал строительство спортивной базы большим событием."Такие базы в Абхазии были в советское время, но, к сожалению, сейчас нет. Что касается самого строительства, это, конечно, будет способствовать развитию абхазского футбола. У команды "Зенит" много возрастных категорий, которые также будут приезжать и базироваться там, проводить футбольные мероприятия. База также будет открыта для мероприятий, которые мы в будущем будем задумывать", – заметил он.Академия футбольного клуба "Зенит" в Абхазии открылась 27 марта 2021 года. Сегодня в отделении филиала академии в Гудауте существуют группы 2012-2013 годов рождения, в Сухуме 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, в Новом Афоне 2008-2009 годов рождения.
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спорт, футбол, абхазия, россия
Футбольный клуб "Зенит" построит спортивную базу в Гагрском районе
16:55 21.03.2022 (обновлено: 17:02 21.03.2022) Подписаться на
Спортивная база даст толчок развитию спорта в Абхазии, и будет способствовать профессиональному росту молодых футболистов академии "Зенита".
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Санкт-Петербургский "Зенит" построит спортивную базу в поселке Цандрыпш Гагрского района, сказал директор центра подготовки и повышения квалификации тренеров клуба Сергей Морозов.
"Советом директоров футбольного клуба "Зенит" принято решение о строительстве спортивной базы для футболистов академии, игроков молодежных и женских команд. Сейчас стоит вопрос организационного плана, существует проект, с которым знакомим абхазских друзей", – отметил он.
Спортивная база будет способствовать развитию молодых футболистов академии "Зенита", а также даст толчок развитию спорта в Абхазии, добавил Морозов.
"Мы обязательно будем делать все, чтобы ваши мальчишки там могли совершенствовать свое мастерство по всем видам спорта, потому что в составе базы планируется построить футбольные поля, универсальные спортивные базы, бассейн. Может быть, через несколько лет это воплотиться в жизнь", – подчеркнул он.
Сергей Морозов не исключил, что в связи с ограничениями, которые вводятся в отношение российского спорта, первая команда "Зенита" также будет проходить тренировочные сборы в Цандрыпше.
"Я не могу назвать точное время начала строительства. Наверное, вопрос этого года. Думаю, что как строительство начнется, все произойдет достаточно быстро, строительство и запуск в строй рассчитаны примерно на два года", – заметил Морозов.
Президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба назвал строительство спортивной базы большим событием.
"Такие базы в Абхазии были в советское время, но, к сожалению, сейчас нет. Что касается самого строительства, это, конечно, будет способствовать развитию абхазского футбола. У команды "Зенит" много возрастных категорий, которые также будут приезжать и базироваться там, проводить футбольные мероприятия. База также будет открыта для мероприятий, которые мы в будущем будем задумывать", – заметил он.
Академия футбольного клуба "Зенит" в Абхазии открылась 27 марта 2021 года. Сегодня в отделении филиала академии в Гудауте существуют группы 2012-2013 годов рождения, в Сухуме 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, в Новом Афоне 2008-2009 годов рождения.