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Гинцбург оценил вероятность завершения пандемии COVID-19
Гинцбург оценил вероятность завершения пандемии COVID-19
В России в день от коронавирусной инфекции умирает более 400 человек, заявил Александр Гинцбург. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T09:15+0300
2022-03-21T09:15+0300
2022-03-21T09:03+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса, во многих странах начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Власти Китая заявляют, что, по данным на 15 марта, за сутки было выявлено 3602 случая коронавируса, из них 3507 локальных и 95 ввозных. В стране придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, и подобных высоких показателей не фиксировали с начала 2020 года. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на воскресенье, за сутки в России выявлено 31 035 случаев COVID-19, скончались 434 человека, госпитализированы - 2551, выздоровели - 74 675 человек.В Абхазии с начала пандемии выявлено 53122 случая коронавируса. Зарегистрировано 672 летальных исходов. Выздоровели 48911 человек.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, россия, в мире
Гинцбург оценил вероятность завершения пандемии COVID-19
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В России в день от коронавирусной инфекции умирает более 400 человек, заявил Александр Гинцбург.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik.
Пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса, во многих странах начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек, заявил РИА Новости
директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Во многих странах мира наоборот начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос заканчивается ли пандемия коронавируса.
Власти Китая заявляют, что, по данным на 15 марта, за сутки было выявлено 3602 случая коронавируса, из них 3507 локальных и 95 ввозных. В стране придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, и подобных высоких показателей не фиксировали с начала 2020 года.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на воскресенье, за сутки в России выявлено 31 035 случаев COVID-19, скончались 434 человека, госпитализированы - 2551, выздоровели - 74 675 человек.
В Абхазии с начала пандемии выявлено 53122 случая коронавируса. Зарегистрировано 672 летальных исходов. Выздоровели 48911 человек.