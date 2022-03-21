https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/grazhdanka-rossii-pytalas-nezakonno-peresech-granitsu-s-abkhaziey-1038238731.html

Гражданка России пыталась незаконно пересечь границу с Абхазией

Гражданка России пыталась незаконно пересечь границу с Абхазией

Пересечение государственной границы России без действительных документов или разрешений, подтверждающих право въезда или выезда из страны, является уголовным... 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T20:30+0300

2022-03-21T20:30+0300

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новости

пограничное управление фсб рф

государственная граница

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Гражданка России, предъявившая чужой паспорт при пересечении российско-абхазской границы, была задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.При вопросе сотрудников пограничных органов об основании на право пересечения границы, россиянка предъявила документ, принадлежащий другому человеку. Против россиянки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 322 Уголовного кодекса России (Незаконное пересечение государственной границы). Сотрудники правоохранительных органов начали следствие для установления мотива и обстоятельств преступления.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/rossiyskie-pogranichniki-presekli-vvoz-narkotikov-iz-abkhazii-1037938372.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, пограничное управление фсб рф, государственная граница