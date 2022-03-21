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Изменения в законы в сфере местного самоуправления внесли в Парламенте
Изменения в законы в сфере местного самоуправления внесли в Парламенте
Изменения касаются сроков нахождения в должности исполняющих обязанности глав местных администраций и руководителей подразделений администраций, а также... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T15:20+0300
2022-03-21T15:20+0300
2022-03-21T15:51+0300
в абхазии
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парламент абхазии
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли ряд изменений в некоторые законодательные акты, затрагивающие сферу местного самоуправления.В том числе изменения затрагивают срок нахождения чиновника в статусе исполняющего обязанности главы администрации города, района, согласно новым нормам, он не может быть длиннее трех месяцев. Также в целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и повышения ответственности руководителей их структурных подразделений, в рамках закона согласовываются кандидатуры руководителей ЖКХ и других подразделений, а также определяются сроки нахождения в должности временного и.о. руководителя, назначенного главой администрации . Из законопроекта был исключен пункт о создании резервного фонда органа местного самоуправления, направленного на финансовое обеспечение расходов населения, на материальные запасы для организации деятельности граждан, обеспечивающие самостоятельное решение вопросов благоустройства, что является одной из главных задач местного самоуправления. Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере деятельности местного самоуправления" принят в третьем окончательном чтении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/vneseny-izmeneniya-v-konstitutsionnyy-zakon-o-vyborakh-deputatov-parlamenta-1038229778.html
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законопроекты, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Изменения в законы в сфере местного самоуправления внесли в Парламенте
15:20 21.03.2022 (обновлено: 15:51 21.03.2022) Подписаться на
Изменения касаются сроков нахождения в должности исполняющих обязанности глав местных администраций и руководителей подразделений администраций, а также согласование их кандидатур.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли ряд изменений в некоторые законодательные акты, затрагивающие сферу местного самоуправления.
По словам председателя комитета по государственно-правовой политике Валерия Агрба, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере деятельности местного самоуправления" направлен на устранение пробелов в требованиях к процедуре назначения и согласования должностных лиц в системе местного самоуправления.
В том числе изменения затрагивают срок нахождения чиновника в статусе исполняющего обязанности главы администрации города, района, согласно новым нормам, он не может быть длиннее трех месяцев.
Также в целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и повышения ответственности руководителей их структурных подразделений, в рамках закона согласовываются кандидатуры руководителей ЖКХ и других подразделений, а также определяются сроки нахождения в должности временного и.о. руководителя, назначенного главой администрации .
Из законопроекта был исключен пункт о создании резервного фонда органа местного самоуправления, направленного на финансовое обеспечение расходов населения, на материальные запасы для организации деятельности граждан, обеспечивающие самостоятельное решение вопросов благоустройства, что является одной из главных задач местного самоуправления.
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере деятельности местного самоуправления" принят в третьем окончательном чтении.