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Внесены изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Парламента"
Внесены изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Парламента"
Закон о внесении изменений в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия" вступает в силу 1 января 2027 года. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T14:54+0300
2022-03-21T14:54+0300
2022-03-21T18:12+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии утвердил во втором и окончательном чтении изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия".Кроме того, увеличен возрастной ценз для депутатов Парламента. Согласно действующему закону, депутатом может стать гражданин, достигший на день выборов 25 лет. Поправки увеличивают возраст потенциального депутата до 30 лет. В пояснительной записке говорится, что "наличие 25-летнего возраста для кандидатов в депутаты, избираемых в главный законодательный орган страны, обязанных заниматься законотворческой деятельностью, представляется недостаточным".В принятом в первом чтении законопроекте также предусматривалась норма, устанавливающая для депутатов следующие необходимые критерии – наличие высшего образования и стажа работы не менее пяти лет. В документе, принятом в окончательном чтении, эта норма была исключена.Закон принят в окончательном чтении и вступает в силу с 1 января 2027 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210416/Abkhazskiy-yazyk-dlya-deputatov-i-deklarirovanie-komitetskoe-zasedanie-v-Parlamente-1032234773.html
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Внесены изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Парламента"
14:54 21.03.2022 (обновлено: 18:12 21.03.2022) Подписаться на
Закон о внесении изменений в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия" вступает в силу 1 января 2027 года.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии утвердил во втором и окончательном чтении изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия".
Согласно изменениям, депутатом Парламента может быть избран гражданин Республики Абхазия, владеющий государственным (абхазским) и русским языками.
Кроме того, увеличен возрастной ценз для депутатов Парламента. Согласно действующему закону, депутатом может стать гражданин, достигший на день выборов 25 лет. Поправки увеличивают возраст потенциального депутата до 30 лет.
В пояснительной записке говорится, что "наличие 25-летнего возраста для кандидатов в депутаты, избираемых в главный законодательный орган страны, обязанных заниматься законотворческой деятельностью, представляется недостаточным".
В принятом в первом чтении законопроекте также предусматривалась норма, устанавливающая для депутатов следующие необходимые критерии – наличие высшего образования и стажа работы не менее пяти лет. В документе, принятом в окончательном чтении, эта норма была исключена.
Закон принят в окончательном чтении и вступает в силу с 1 января 2027 года.