https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/kreml-negativno-otsenil-vozmozhnost-mirotvorcheskikh-missiy-stran-nato-na-ukraine-1038227727.html

Кремль негативно оценил возможность "миротворческих миссий" стран НАТО на Украине

Кремль негативно оценил возможность "миротворческих миссий" стран НАТО на Украине

Страны НАТО помогают украинскому режиму, поставляя вооружение и боеприпасы на миллионы долларов, а также закрывают глаза на то, что их граждане принимают... 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T13:07+0300

2022-03-21T13:07+0300

2022-03-21T13:36+0300

дмитрий песков

новости

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Россия негативно относится к идее "миротворческих миссий" какого-либо государства-члена НАТО на территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Ранее постоянный представитель США при ООН заявлял о том, что Вашингтон не собирается отправлять своих солдат на Украину, так как не хочет эскалации конфликта. При этом Штаты поддержат союзников по Североатлантическому альянсу, если руководство какой-то из стран примет решение о вмешательстве.По заявлению постпреда США, американский президент ясно дал понять, что нападение на любую из стран НАТО в рамках устава организации расценивается как нападение на все страны-члены.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Во время телеобращения российский президент Владимир Путин заявил, что в случае, если кто-то из международных игроков попытается помешать действиям России или создать для нее угрозу, то ответ будет незамедлительным и "приведет к таким последствиям, с которыми в истории еще никто никогда не сталкивался".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/spiker-gosdumy-prizval-zapad-postavlyat-ukraine-gumpomosch-vmesto-oruzhiya-1038199840.html

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дмитрий песков, новости