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Кремль негативно оценил возможность "миротворческих миссий" стран НАТО на Украине
Кремль негативно оценил возможность "миротворческих миссий" стран НАТО на Украине
Страны НАТО помогают украинскому режиму, поставляя вооружение и боеприпасы на миллионы долларов, а также закрывают глаза на то, что их граждане принимают... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T13:07+0300
2022-03-21T13:36+0300
дмитрий песков
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Россия негативно относится к идее "миротворческих миссий" какого-либо государства-члена НАТО на территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Ранее постоянный представитель США при ООН заявлял о том, что Вашингтон не собирается отправлять своих солдат на Украину, так как не хочет эскалации конфликта. При этом Штаты поддержат союзников по Североатлантическому альянсу, если руководство какой-то из стран примет решение о вмешательстве.По заявлению постпреда США, американский президент ясно дал понять, что нападение на любую из стран НАТО в рамках устава организации расценивается как нападение на все страны-члены.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Во время телеобращения российский президент Владимир Путин заявил, что в случае, если кто-то из международных игроков попытается помешать действиям России или создать для нее угрозу, то ответ будет незамедлительным и "приведет к таким последствиям, с которыми в истории еще никто никогда не сталкивался".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/spiker-gosdumy-prizval-zapad-postavlyat-ukraine-gumpomosch-vmesto-oruzhiya-1038199840.html
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дмитрий песков, новости

Кремль негативно оценил возможность "миротворческих миссий" стран НАТО на Украине

13:07 21.03.2022 (обновлено: 13:36 21.03.2022)
© Sputnik / Виталий БелоусовМосковский Кремль
Московский Кремль - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Страны НАТО помогают украинскому режиму, поставляя вооружение и боеприпасы на миллионы долларов, а также закрывают глаза на то, что их граждане принимают участие в конфликте в качестве наемников.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Россия негативно относится к идее "миротворческих миссий" какого-либо государства-члена НАТО на территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Негативно об этом сказал 22 числа в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно просто еще раз перечитать, особенно тот момент, где он говорит о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции", – сказал Песков.

Ранее постоянный представитель США при ООН заявлял о том, что Вашингтон не собирается отправлять своих солдат на Украину, так как не хочет эскалации конфликта. При этом Штаты поддержат союзников по Североатлантическому альянсу, если руководство какой-то из стран примет решение о вмешательстве.
Ситуация под Мариуполем - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Спикер Госдумы призвал Запад поставлять Украине гумпомощь вместо оружия
19 марта, 10:25
По заявлению постпреда США, американский президент ясно дал понять, что нападение на любую из стран НАТО в рамках устава организации расценивается как нападение на все страны-члены.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Во время телеобращения российский президент Владимир Путин заявил, что в случае, если кто-то из международных игроков попытается помешать действиям России или создать для нее угрозу, то ответ будет незамедлительным и "приведет к таким последствиям, с которыми в истории еще никто никогда не сталкивался".
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