https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-podrazdeleniya-vdv-vytesnili-natsbaty-iz-prigoroda-kieva-1038222603.html

Минобороны: подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева

Минобороны: подразделения ВДВ вытеснили нацбаты из пригорода Киева

Брошенную при отступлении нацбатами бронетехнику и оружие впоследствии передадут силам Донецкой и Луганской республик. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T09:30+0300

2022-03-21T09:30+0300

2022-03-21T09:56+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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киев

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Подразделения ВДВ вытеснили из пригорода Киева бойцов украинских националистических батальонов, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/v-dnr-zayavili-chto-ukrainskie-natsionalisty-pytali-lyudey-1038221993.html

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