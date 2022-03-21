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Минобороны России рассказало о преимуществах гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Минобороны России рассказало о преимуществах гиперзвуковых ракет "Кинжал"
Оборонное ведомство заявило, что ракетный комплекс показал свою высокую эффективность в ходе операции, и удары "Кинжалом" по объектам военной инфраструктуры... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T18:32+0300
2022-03-21T18:32+0300
2022-03-21T18:32+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова."Применение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" велось с дальности более 1000 км, полет составил менее 10 минут. За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал", - заявил Конашенков и добавил, что использование "Кинжала" для удара по складу ГСУ обусловлено невидимостью ракеты и ее неуязвимостью для средств ПВО. Также представитель ведомства добавил, что российские войска, используя разведданные и высокоточное оружие большой дальности, уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня и базу боеприпасов, расположенную в неработающем торговом центре на окраине Киева.Конашенков добавил, что использование ракет, в том числе и крылатых, в чем Россию обвиняет офис украинского президента Зеленского, чрезвычайно эффективно для нанесения ударов по военной инфраструктуре без затрагивания гражданских объектов и подчеркнул, что гражданские объекты уничтожают сами националисты и украинские вооруженные силы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-rossii-zayavila-ob-utechke-ammiaka-v-ukrainskikh-sumakh-1038235067.html
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Минобороны России рассказало о преимуществах гиперзвуковых ракет "Кинжал"
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Оборонное ведомство заявило, что ракетный комплекс показал свою высокую эффективность в ходе операции, и удары "Кинжалом" по объектам военной инфраструктуры Украины будут продолжены.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik.
Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
С помощью ракет "Кинжал" ВС России уничтожили украинские подземные хранилища ракетных комплексов "Точка-У" в Делятине и крупные склады горючего в Константиновке.
"Применение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" велось с дальности более 1000 км, полет составил менее 10 минут. За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал", - заявил Конашенков и добавил, что использование "Кинжала" для удара по складу ГСУ обусловлено невидимостью ракеты и ее неуязвимостью для средств ПВО.
Также представитель ведомства добавил, что российские войска, используя разведданные и высокоточное оружие большой дальности, уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня и базу боеприпасов, расположенную в неработающем торговом центре на окраине Киева.
Конашенков добавил, что использование ракет, в том числе и крылатых, в чем Россию обвиняет офис украинского президента Зеленского, чрезвычайно эффективно для нанесения ударов по военной инфраструктуре без затрагивания гражданских объектов и подчеркнул, что гражданские объекты уничтожают сами националисты и украинские вооруженные силы.