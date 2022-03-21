https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-rossii-rasskazalo-o-preimuschestvakh-giperzvukovykh-raket-kinzhal-1038235799.html

Минобороны России рассказало о преимуществах гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Минобороны России рассказало о преимуществах гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Оборонное ведомство заявило, что ракетный комплекс показал свою высокую эффективность в ходе операции, и удары "Кинжалом" по объектам военной инфраструктуры... 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T18:32+0300

2022-03-21T18:32+0300

2022-03-21T18:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/15/1038235683_0:74:3374:1972_1920x0_80_0_0_37a163a5e6079e9d09322c32ef789d58.jpg

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова."Применение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" велось с дальности более 1000 км, полет составил менее 10 минут. За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал", - заявил Конашенков и добавил, что использование "Кинжала" для удара по складу ГСУ обусловлено невидимостью ракеты и ее неуязвимостью для средств ПВО. Также представитель ведомства добавил, что российские войска, используя разведданные и высокоточное оружие большой дальности, уничтожили батарею украинских реактивных систем залпового огня и базу боеприпасов, расположенную в неработающем торговом центре на окраине Киева.Конашенков добавил, что использование ракет, в том числе и крылатых, в чем Россию обвиняет офис украинского президента Зеленского, чрезвычайно эффективно для нанесения ударов по военной инфраструктуре без затрагивания гражданских объектов и подчеркнул, что гражданские объекты уничтожают сами националисты и украинские вооруженные силы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-rossii-zayavila-ob-utechke-ammiaka-v-ukrainskikh-sumakh-1038235067.html

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство обороны рф, новости, украина