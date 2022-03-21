https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/novak-rossiya-budet-diversifitsirovat-postavki-nefti-pri-otkaze-zapada-1038231868.html

Новак: Россия будет диверсифицировать поставки нефти при отказе Запада

Новак: Россия будет диверсифицировать поставки нефти при отказе Запада

При полном отказе Запада от российской нефти, мировые цены могут вырасти до 300 долларов за баррель. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T16:10+0300

2022-03-21T16:10+0300

2022-03-21T16:10+0300

санкции

нефть

россия

экономика

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Россия намерена диверсифицировать поставки своей нефти, если Запад от нее откажется, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.Он отметил, что компании уже занимаются этим вопросом.Он добавил, что России будет создавать логистические схемы и цепочки. "Компании, в принципе, этим занимаются. Если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят. Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", –добавил вице-премьер. Сегодня гораздо более важно сохранить объемы добычи углеводородов, подчеркнул Новак. Он отметил, что пока снижения не наблюдается, нефтесервисные компании загружены.Он также уточнил, что одной из ответных мер на запрет Вашингтона закупать нефть в России может быть заморозка экспорта урана в США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/nas-zhdut-trudnye-vremena-antirossiyskie-sanktsii-zamorozili-evropeytsev-1038212732.html

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санкции, нефть, россия, экономика