https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/novak-rossiya-budet-diversifitsirovat-postavki-nefti-pri-otkaze-zapada-1038231868.html
Новак: Россия будет диверсифицировать поставки нефти при отказе Запада
Новак: Россия будет диверсифицировать поставки нефти при отказе Запада
При полном отказе Запада от российской нефти, мировые цены могут вырасти до 300 долларов за баррель. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T16:10+0300
2022-03-21T16:10+0300
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нефть
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экономика
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Россия намерена диверсифицировать поставки своей нефти, если Запад от нее откажется, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.Он отметил, что компании уже занимаются этим вопросом.Он добавил, что России будет создавать логистические схемы и цепочки. "Компании, в принципе, этим занимаются. Если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят. Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", –добавил вице-премьер. Сегодня гораздо более важно сохранить объемы добычи углеводородов, подчеркнул Новак. Он отметил, что пока снижения не наблюдается, нефтесервисные компании загружены.Он также уточнил, что одной из ответных мер на запрет Вашингтона закупать нефть в России может быть заморозка экспорта урана в США.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/nas-zhdut-trudnye-vremena-antirossiyskie-sanktsii-zamorozili-evropeytsev-1038212732.html
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санкции, нефть, россия, экономика
Новак: Россия будет диверсифицировать поставки нефти при отказе Запада
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При полном отказе Запада от российской нефти, мировые цены могут вырасти до 300 долларов за баррель.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik.
Россия намерена диверсифицировать поставки своей нефти, если Запад от нее откажется, пишет РИА Новости
со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.
Он отметил, что компании уже занимаются этим вопросом.
"Все сценарии у нас, конечно, просчитываются. Самые жесткие, которые можно себе представить. Мы исходим из того, что мы не будем этого допускать, будем диверсифицировать поставки. Нефть она все-таки не труба, в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы", – сказал Новак.
Он добавил, что России будет создавать логистические схемы и цепочки.
"Компании, в принципе, этим занимаются. Если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят. Меньше будем зарабатывать, но пристроить нефть сможем", –добавил вице-премьер.
Сегодня гораздо более важно сохранить объемы добычи углеводородов, подчеркнул Новак. Он отметил, что пока снижения не наблюдается, нефтесервисные компании загружены.
Он также уточнил, что одной из ответных мер на запрет Вашингтона закупать нефть в России может быть заморозка экспорта урана в США.