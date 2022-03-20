https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/nas-zhdut-trudnye-vremena-antirossiyskie-sanktsii-zamorozili-evropeytsev-1038212732.html

"Нас ждут трудные времена": антироссийские санкции заморозили европейцев

"Нас ждут трудные времена": антироссийские санкции заморозили европейцев

Антироссийские санкции все больше беспокоят европейцев, многие уже ощутили последствия на собственном кошельке. 20.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-20T09:52+0300

2022-03-20T09:52+0300

2022-03-20T10:04+0300

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В Британии опасаются кризиса, подобного тому, что был в 1973-м, в Германии скупают туалетную бумагу и масло. Растут цены на бензин, газ и электричество. Брюссель тем временем советует понизить температуру в домах и меньше ездить на машинах. Подробнее - читайте в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости.Цены растут каждый день"Британия столкнулась с более серьезным экономическим потрясением, чем нефтяной кризис 1973 года. Цены на энергоносители растут, а запрет на импорт из России лишь ухудшит ситуацию", — описывает происходящее в Европе Daily Mail.Полвека назад "нефтяной шок" стал настоящим ударом для Запада. Арабские страны тогда объявили эмбарго на поставку энергоносителей Великобритании, Канаде, Нидерландам, Японии и США — государствам, поддержавшим Израиль в войне Судного дня. За один день цена на нефть подскочила в четыре раза. Во всех развитых странах снизилось потребление топлива, началась рецессия, рост безработицы и падение фондовых рынков. Восстанавливались долго. И теперь в британских СМИ не исключают, что ситуация повторится."Стоимость бензина растет каждый день. На одной заправке в Рединге каждый час повышали на пять пенсов", — рассказывает 40-летний Роберт Дженрик, бывший секретарь по делам местного самоуправления. Отопление и продукты питания тоже подорожали.И тем не менее премьер-министр Борис Джонсон рассматривает "все варианты снижения зависимости от российских нефти и газа". "Не сомневаюсь, что впереди нас ждут трудные времена. Предстоит непростой процесс отвыкания", — не скрывал Джонсон в статье для The Telegraph. Отказ будет болезненным, но британский премьер уверен, что это единственный способ повлиять на Владимира Путина.Оппозиция не в восторге. Лидер либерал-демократов, бывший министр энергетики Эд Дэйви настаивает: "Действия властей вредят людям. Последнее, что сейчас нужно нашей экономике и британского народу, — дальнейшее сокращение доходов"."Очень трудный год" прогнозирует и бывший премьер Дэвид Кэмерон. Он призвал власти сократить налоги, чтобы помочь семьям пережить кризис. "Самый сложный год, который мы когда-либо видели в жизни", — соглашается британский политик-консерватор Роберт Дженрик.Пусть дома будет холодноОсознают это и в Брюсселе. В ЕС опасаются продовольственного кризиса. "Мы следим за ситуацией и ее последствиями для наших сельхозпроизводителей и для продовольственной безопасности в мире в связи с тем, что Украина и Россия — крупные поставщики продуктов питания", — заявила официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер. Пока, по ее словам, "угрозы нет", но цены все же взлетят.Немецкие СМИ пишут, что антироссийские санкции уже ударили по европейским потребителям. Граждане ФРГ активно скупают дефицитные товары. Наибольшим спросом пользуются туалетная бумага и растительное масло. Его в основном ввозили с Украины. Но сейчас поставки фактически прекратили, все порты перекрыты.В некоторых магазинах опустели полки, и торговые сети пытаются дисциплинировать покупателей. В одни руки продают "обычные объемы для ежедневного потребления", не больше. Джем Оздемир, министр сельского хозяйства от партии зеленых, уверяет: "Снабжение в стране не нарушено". Однако, по словам его коллеги по партии Рикарды Ланг, "население страдает от роста цен на топливо, продукты и обогрев жилья".Политики предложили европейцам сократить поездки на машинах и "понизить температуру в домах". "Количество потребляемой электроэнергии — ваш выбор. Это определяет, насколько сильна наша реакция на действия России. Понизив температуру в домах, вы сократите энергопотребление, и это сделает нас сильнее в отношении России", — объяснял логику происходящего замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.Нельзя производить себе в убытокВсе эти проблемы многие связывают с нехваткой нефти в Европе. Например, в Германии производят меньше бензина и дизельного топлива, чем раньше. И в ожидании запрета на импорт немцы активно запасаются. Ажиотажный спрос подстегивает рост цен на горючее.Некоторые предприятия даже приостановили деятельность. Например, фирмы целлюлозно-бумажной промышленности Assocarta. "Мы сопротивлялись, даже выпускали товары себе в убыток, но в эти дни все больше и больше бумажных комбинатов останавливают или ограничивают работу. То, что не удалось пандемии, сотворил энергетический шок, последовавший за нынешними событиями между Украиной и Россией", — рассказывает президент национальной Ассоциации производителей бумаги, картона и целлюлозы Assocarta Лоренцо Поли.С 14 марта перестала работать итальянская ассоциация грузоперевозчиков Trasportounito. В официальном заявлении говорится: "Мы просто не можем выполнять контрактные обязательства себе в убыток". Бастуют дальнобойщики в Испании.Антироссийские санкции рикошетом бьют по европейцам, которые только начали приходить в себя после ковидных экономических потерь. В Брюсселе это понимают. По словам европейского комиссара по финансовой стабильности Валдиса Домбровскиса, санкции и контрсанкции разгонят инфляцию, цены на топливо и продукты, негативно отразятся на рынке инвестиций. И вряд ли слова о том, что надо немного померзнуть ради давления на Путина, всерьез убеждают простых людей.

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