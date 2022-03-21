https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-u-grazhdanskiy-kodeks-1038228338.html

Парламент Абхазии внес изменения в Гражданский кодекс

Парламент Абхазии внес изменения в Гражданский кодекс

Изменения касаются части 1 статьи 47, пункта 7 Гражданского кодекса Абхазии и актов гражданского состояния. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T13:34+0300

2022-03-21T13:34+0300

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес изменения в Гражданский кодекс республики на заседании 21 марта. Как говорится в пояснительной записке, необходимость внесения изменения обусловлена тем, что в Закон Республики Абхазия "Об актах гражданского состояния" вносится дополнение, предусматривающее предоставление гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, права не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности. Также в записке говорится, что изменения дадут возможность избежать ограничения прав граждан определенной категории, желающих восстановить свою национальную принадлежность. Они позволят восполнить пробелы в данной сфере правового регулирования, предоставив гражданам право не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности, и расширив круг субъектов, обладающих этим правом.Также в закон вносятся дополнения, в соответствии с которыми правом на восстановление абхазской фамилии наделяются не только этнические абхазы, но и иностранные граждане и лица без гражданства. Изменения были приняты в третьем и окончательном чтении. Спикер Парламента Валерий Кварчия отметил, что, возможно, это наиболее важные проекты, принятые созывом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/izbran-predsedatel-verkhovnogo-suda-abkhazii-1038226160.html

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