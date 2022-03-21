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Избран председатель Верховного суда Абхазии
Избран председатель Верховного суда Абхазии
Саида Бутба сменила на должности председателя Верховного суда Манану Делба, которая возглавляла орган с 2018 по 2021 год. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T12:28+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление об избрании на должность председателя Верховного суда республики Саиды Бутба. Саида Бутба родилась 23 июня 1983 года в Сухуме. В 2001 году окончила Адыгейскую республиканскую гимназию №1, в 2005 году – юридический факультет Адыгейского государственного университета, кандидат юридических наук. С 2005 по 2006 год работала в отделе подготовки и экспертизы законопроектов Правового управления Государственного Совета- Хасэ Республики Адыгея. С 2009 по 2019 год – старший референт отдела государственного контроля Администрации президента Абхазии, старший научный сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, преподаватель Сухумского открытого института.С 2009 года по настоящее время – доцент кафедры "Государство и право" Абхазского государственного университета, автор более 40 научных статей, пяти монографий. 2010 - 2020 годы – начальник юридического подразделения Службы государственной безопасности Абхазии. В 2020 году указом президента Абхазии Саида Бутба была назначена заместителем руководителя Администрации президента, с 2020 по 2022 год была представителем президента в Парламенте. На заседании Народного Собрания 17 февраля 2022 года Саида Бутба была избрана судьей Верховного суда. 27 сентября 2021 года Квалификационная коллегия судей Абхазии приняла единогласное решение о принятии отставки председателя Верховного суда Мананы Делба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/utverzhdeny-sudi-verkhovnogo-i-rayonnykh-sudov-abkhazii-1037630371.html
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Избран председатель Верховного суда Абхазии
12:28 21.03.2022 (обновлено: 12:48 21.03.2022) Подписаться на
Саида Бутба сменила на должности председателя Верховного суда Манану Делба, которая возглавляла орган с 2018 по 2021 год.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление об избрании на должность председателя Верховного суда республики Саиды Бутба.
"Я приложу все свои знания, силы, умения, чтобы честно и добросовестно выполнять свои обязанности", – сказала Бутба.
Саида Бутба родилась 23 июня 1983 года в Сухуме. В 2001 году окончила Адыгейскую республиканскую гимназию №1, в 2005 году – юридический факультет Адыгейского государственного университета, кандидат юридических наук.
С 2005 по 2006 год работала в отделе подготовки и экспертизы законопроектов Правового управления Государственного Совета- Хасэ Республики Адыгея.
С 2009 по 2019 год – старший референт отдела государственного контроля Администрации президента Абхазии, старший научный сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, преподаватель Сухумского открытого института.
С 2009 года по настоящее время – доцент кафедры "Государство и право" Абхазского государственного университета, автор более 40 научных статей, пяти монографий.
2010 - 2020 годы – начальник юридического подразделения Службы государственной безопасности Абхазии.
В 2020 году указом президента Абхазии Саида Бутба была назначена заместителем руководителя Администрации президента, с 2020 по 2022 год была представителем президента в Парламенте.
На заседании Народного Собрания 17 февраля 2022 года Саида Бутба была избрана судьей Верховного суда. 27 сентября 2021 года Квалификационная коллегия судей Абхазии приняла единогласное решение о принятии отставки председателя Верховного суда Мананы Делба.