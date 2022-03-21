https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/izbran-predsedatel-verkhovnogo-suda-abkhazii-1038226160.html

Избран председатель Верховного суда Абхазии

Избран председатель Верховного суда Абхазии

Саида Бутба сменила на должности председателя Верховного суда Манану Делба, которая возглавляла орган с 2018 по 2021 год. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T12:28+0300

2022-03-21T12:28+0300

2022-03-21T12:48+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

новости

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_880c22c0898fb362bfb65d79ab9d9128.jpg

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление об избрании на должность председателя Верховного суда республики Саиды Бутба. Саида Бутба родилась 23 июня 1983 года в Сухуме. В 2001 году окончила Адыгейскую республиканскую гимназию №1, в 2005 году – юридический факультет Адыгейского государственного университета, кандидат юридических наук. С 2005 по 2006 год работала в отделе подготовки и экспертизы законопроектов Правового управления Государственного Совета- Хасэ Республики Адыгея. С 2009 по 2019 год – старший референт отдела государственного контроля Администрации президента Абхазии, старший научный сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, преподаватель Сухумского открытого института.С 2009 года по настоящее время – доцент кафедры "Государство и право" Абхазского государственного университета, автор более 40 научных статей, пяти монографий. 2010 - 2020 годы – начальник юридического подразделения Службы государственной безопасности Абхазии. В 2020 году указом президента Абхазии Саида Бутба была назначена заместителем руководителя Администрации президента, с 2020 по 2022 год была представителем президента в Парламенте. На заседании Народного Собрания 17 февраля 2022 года Саида Бутба была избрана судьей Верховного суда. 27 сентября 2021 года Квалификационная коллегия судей Абхазии приняла единогласное решение о принятии отставки председателя Верховного суда Мананы Делба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/utverzhdeny-sudi-verkhovnogo-i-rayonnykh-sudov-abkhazii-1037630371.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/verkhovnyy-sud-priznal-nezakonnoy-prodazhu-baslat-ges-1038059560.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

верховный суд абхазии, новости, абхазия