https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/parlamentarii-abkhazii-prinyali-zakon-o-podderzhke-mnogodetnykh-semey-v-pervom-chtenii-1038229510.html

Парламентарии Абхазии приняли в первом чтении закон о поддержке многодетных семей

Парламентарии Абхазии приняли в первом чтении закон о поддержке многодетных семей

Выплаты будут единовременные и ежемесячные, первые касаются беременности, родов или усыновления детей, вторые - пособия по уходу за детьми, помощь многодетным... 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T14:50+0300

2022-03-21T14:50+0300

2022-03-21T15:29+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло постановление "О проекте закона Республики Абхазия "О социальной поддержке многодетных семей" в первом чтении.Согласно закону, правом на государственное пособие обладает один из родителей, сумма рассчитывается на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку, совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 18 лет, детей, учащихся в средних или высших учебных заведениях до окончания ими обучения, но не более, чем до достижения им 23 лет. Размеры денежных выплат устанавливаются Кабинетом министров Абхазии. Также многодетным семьям, в зависимости от количества детей будут предоставляться определенные льготы, в том числе по приему детей в детские сады, скидки на оплату коммунальных услуг, содействие в трудоустройстве родителей.Расходы на реализацию прав и льгот многодетных семей производятся за счет средств бюджетов бюджетной системы Абхазии и средств государственных внебюджетных фондов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-u-grazhdanskiy-kodeks-1038228338.html

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народное собрание абхазии, парламент, законодательство