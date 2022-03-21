https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/parlamentarii-abkhazii-prinyali-zakon-o-podderzhke-mnogodetnykh-semey-v-pervom-chtenii-1038229510.html
Парламентарии Абхазии приняли в первом чтении закон о поддержке многодетных семей
Парламентарии Абхазии приняли в первом чтении закон о поддержке многодетных семей
Выплаты будут единовременные и ежемесячные, первые касаются беременности, родов или усыновления детей, вторые - пособия по уходу за детьми, помощь многодетным... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T14:50+0300
2022-03-21T14:50+0300
2022-03-21T15:29+0300
в абхазии
народное собрание абхазии
парламент
законодательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036179850_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f6f6dc0214a5104734676097446c478.jpg
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло постановление "О проекте закона Республики Абхазия "О социальной поддержке многодетных семей" в первом чтении.Согласно закону, правом на государственное пособие обладает один из родителей, сумма рассчитывается на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку, совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 18 лет, детей, учащихся в средних или высших учебных заведениях до окончания ими обучения, но не более, чем до достижения им 23 лет. Размеры денежных выплат устанавливаются Кабинетом министров Абхазии. Также многодетным семьям, в зависимости от количества детей будут предоставляться определенные льготы, в том числе по приему детей в детские сады, скидки на оплату коммунальных услуг, содействие в трудоустройстве родителей.Расходы на реализацию прав и льгот многодетных семей производятся за счет средств бюджетов бюджетной системы Абхазии и средств государственных внебюджетных фондов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-u-grazhdanskiy-kodeks-1038228338.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036179850_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7c53ef9abb5cfa75f789b564af8d002c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
народное собрание абхазии, парламент, законодательство
Парламентарии Абхазии приняли в первом чтении закон о поддержке многодетных семей
14:50 21.03.2022 (обновлено: 15:29 21.03.2022) Подписаться на
Выплаты будут единовременные и ежемесячные, первые касаются беременности, родов или усыновления детей, вторые - пособия по уходу за детьми, помощь многодетным семьям и матерям-одиночкам.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии приняло постановление "О проекте закона Республики Абхазия "О социальной поддержке многодетных семей" в первом чтении.
Закон дает определение понятия "многодетная семья", согласно ему, это семья, в которой родились и/или воспитаются трое и более детей, в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы.
Согласно закону, правом на государственное пособие обладает один из родителей, сумма рассчитывается на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку, совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 18 лет, детей, учащихся в средних или высших учебных заведениях до окончания ими обучения, но не более, чем до достижения им 23 лет.
Размеры денежных выплат устанавливаются Кабинетом министров Абхазии. Также многодетным семьям, в зависимости от количества детей будут предоставляться определенные льготы, в том числе по приему детей в детские сады, скидки на оплату коммунальных услуг, содействие в трудоустройстве родителей.
Расходы на реализацию прав и льгот многодетных семей производятся за счет средств бюджетов бюджетной системы Абхазии и средств государственных внебюджетных фондов.