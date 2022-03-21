https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/passazhirskiy-boeing-737-poterpel-krushenie-na-yuge-kitaya-1038225526.html

Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая

Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая

На борту самолета находилось 132 человека – 123 пассажира и 9 членов экипажа. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T11:50+0300

2022-03-21T11:50+0300

2022-03-21T12:15+0300

новости

в мире

самолет

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/15/1038225594_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4ea2d63d1503188936f8db2929876490.jpg

СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное телевидение КНР.По сообщению российского Генконсульства в Гуанчжоу, информации о том, были ли на борту самолета российские граждане, нет. Крушение произошло в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, на месте происшествия начался лесной пожар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/bayden-betsya-golovoy-o-kitayskuyu-stenu-1038199108.html

китай

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, самолет, китай