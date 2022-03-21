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Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая
Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая
На борту самолета находилось 132 человека – 123 пассажира и 9 членов экипажа. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T11:50+0300
2022-03-21T11:50+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное телевидение КНР.По сообщению российского Генконсульства в Гуанчжоу, информации о том, были ли на борту самолета российские граждане, нет. Крушение произошло в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, на месте происшествия начался лесной пожар.
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новости, в мире, самолет, китай
Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая
11:50 21.03.2022 (обновлено: 12:15 21.03.2022) Подписаться на
На борту самолета находилось 132 человека – 123 пассажира и 9 членов экипажа.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге Китая, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Национальное телевидение КНР.
На борту находилось 132 человека, информации о погибших и раненых нет, начались поисково-спасательные работы.
По сообщению российского Генконсульства в Гуанчжоу, информации о том, были ли на борту самолета российские граждане, нет.
Крушение произошло в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, на месте происшествия начался лесной пожар.