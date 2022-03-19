https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/bayden-betsya-golovoy-o-kitayskuyu-stenu-1038199108.html

Байден бьется головой о китайскую стену

Байден бьется головой о китайскую стену

В пятницу, 18 марта, состоялась двухчасовая видеобеседа президентов США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина. 19.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-19T09:15+0300

2022-03-19T09:15+0300

2022-03-19T09:15+0300

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США продолжают попытки пробить китайскую стену, не желая признать бесперспективность этого занятия. Вашингтон можно понять: если признать, даже непублично, бесполезность попыток убедить Китай изменить позицию в отношении России, то нужно будет согласиться с тем, что новый мировой порядок уже наступил. А старый, в котором англосаксы имели если не контрольный, то хотя бы блокирующий пакет акций, окончательно канул в лету. Признавать это категорически не хочется — и поэтому звонки из Вашингтона в Пекин продолжаются.Вчера Джо Байден провел двухчасовую видеобеседу с Си Цзиньпином, и еще до этого разговора американская сторона давала понять, что будет жестко говорить с Пекином, объясняя, насколько серьезными будут последствия поддержки России и попыток обойти американские санкции. Термина "санкции против Китая" американцы при этом стараются всячески избегать — прежде всего потому, что понимают последствия таких заявлений как для мировой, так и особенно для собственной экономики. Но суть их заявлений от этого не меняется: упор на кнут и слабые намеки на пряник.Например, когда госсекретаря Блинкена в четверг спросили, способны ли США и Европа "изолировать Китай так же, как вы изолировали Россию, если Китай будет помогать России?", он практически ушел от ответа, который, впрочем, может быть только одним: "нет, не способны" (не говоря уже о том, что и Россию изолировать получилось только от Запада). Вместо этого он стал говорить, что "Китай уже находится на неправильной стороне истории, когда речь заходит об Украине и агрессии, совершаемой Россией", — не осуждает Москву, не выполняя тем самым свои обязательства как одной из великих держав. Из рассуждений Блинкена следует, что Штаты очень хотели бы услышать от КНР хотя бы публичное осуждение действий России: "мы обращаемся к Китаю с просьбой высказаться и быть предельно ясными". За три недели уже можно было понять, что этого не будет, поэтому Блинкен смотрит дальше:"Если бы Китай действительно так или иначе оказал материальную поддержку России, это было бы еще хуже. Это то, на что мы смотрим очень внимательно. Но я думаю, что это наносит реальный ущерб репутации Китая в Азии, Европе, Африке и других частях мира, чему он должен уделять большое внимание".Апеллировать к тому, как Китай, сохраняющий свою приверженность альянсу с Россией, будут воспринимать в мире, — это, конечно, очень сильно. Вот только США понимают все с точностью до наоборот: пугают Пекин ущербом для репутации Поднебесной, в то время как большая часть мира смотрит не только на Россию, но и на Китай с надеждой. Как на тех, кто не просто бросил вызов атлантическому проекту, но способен и выдержать удар, и строить новый миропорядок. Так что Китаю даже с точки зрения своей репутации в мире выгодно поддерживать Россию, которая выстоит и без него, но только русско-китайская связка может стать реальной точкой сборки постатлантического миропорядка.Впрочем, отрыв от реальности вашингтонских стратегов не удивителен, иначе они бы не пытались применять против России такие абсолютно самоубийственные для англосаксонского финансового мира меры, как блокировка активов нашего Центробанка. И могли бы адекватно оценивать китайское геополитическое мышление и стратегию, а не говорить, как пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, что в разговоре Байдена с Пекином речь пойдет о том, "какова позиция председателя Си, китайской стороне решать, какую позицию она займет, как это войдет в учебники истории". Неправильная сторона истории по Блинкену, учебники истории по Псаки — в Вашингтоне действительно не понимают, что в Пекине смотрят на них, как на наглого подростка, который учит древний народ жизни и пониманию исторических закономерностей.Но вся эта артподготовка, судя по всему, предназначалась больше для поддержания собственного имиджа, чем для давления на Пекин. Потому что в ходе беседы с Си Байден вел себя крайне дипломатично и уверял в желании наладить отношения. Если верить китайской версии переговоров (она появилась раньше американской), Байден уверял Си, что хотя американо-китайские отношения "вновь переживают критический момент", все можно исправить:"Я хотел бы повторить: Соединенные Штаты не стремятся вести "новую холодную войну" с Китаем, не стремятся изменить систему Китая, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления союзов, не поддерживают "независимость Тайваня" и не намерены вступать в конфликт с Китаем. Американская сторона готова вести откровенный диалог с китайской стороной, укреплять сотрудничество, придерживаться "политики одного Китая", эффективно регулировать соперничество и разногласия и способствовать стабильному развитию американо-китайских отношений. Я готов поддерживать тесную связь с председателем Си Цзиньпином, чтобы координировать американо-китайские отношения".Байден рассчитывает, что Китай купится на лесть, и повторяет старую (времен Обамы) мысль о том, что "то, как будут развиваться американо-китайские отношения, определит мироустройство в XXI веке".Верит ли Си тому, что говорит Байден? С одной стороны, он заявил: "Я очень серьезно отношусь к вашим замечаниям о том, что США не стремятся конфликтовать с Китаем". Но тут же напомнил о делах вашингтонских администраций:Понятно, что имеется в виду: в первую очередь расчесывание Вашингтоном тайваньской темы и различные антикитайские заявления американских политиков. А "некоторые люди" — это госсекретарь Блинкен и советник президента США Салливан, которые, получается, якобы не выполнили поручений Байдена после ноябрьских переговоров двух президентов. То есть Си позволяет Байдену сохранить лицо — мол, это не он виноват в эскалации, а сотрудники его администрации. Хотя в реальности Си, конечно же, понимает, что именно Байден определяет всю политику на китайском направлении, в том числе и разыгрывание тайваньской карты. Понимают в Пекине, что курс на глобальную конфронтацию с Китаем является стратегическим выбором большинства нынешней американской элиты — и Вашингтон может только поставить на паузу наращивание антикитайского похода, но не отказаться от него.Все это в Пекине понимают, поэтому не обольщаются насчет возможности даже не смены, а хотя бы корректировки курса Вашингтона. Но при этом Китаю прямо сейчас не нужна резкая эскалация в отношениях с Америкой — поэтому, если Байден рассыпается в любезностях, почему бы не подыграть? Повторить вечную формулу о том, что "у Китая и США есть разногласия в прошлом и настоящем, и они будут в будущем. Ключ в том, чтобы управлять различиями. Стабильные и развивающиеся китайско-американские отношения выгодны обеим сторонам". И напомнить, что "мы должны не только вести развитие китайско-американских отношений по правильному пути, но и выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире".Закончив обмен уверениями в стремлении к диалогу, Байден и Си перешли к украинской теме. И вот тут уже американский президент не услышал от китайского лидера ничего обнадеживающего.Да, Си сказал, что "ситуация на Украине дошла до такой степени, которую Китай не хотел бы видеть", что "противостояние и конфликт на Украине не выгодны никому", что Китай "всегда выступал за мир и выступал против войны, что является китайской исторической и культурной традицией". И что Китай "готов оказать дальнейшую гуманитарную помощь Украине и другим пострадавшим странам". Это все понятно и вполне отвечает той позиции, что Пекин занимал все три недели, но Байден хотел услышать совсем другое: осуждение России (а в идеале и намек на обещание "надавить на Путина"). Вместо этого Си заявил:"Все стороны должны совместно поддерживать российско-украинский диалог и переговоры, добиваться результатов и мира. Соединенным Штатам и НАТО также следует вести диалог с Россией, чтобы решить суть украинского кризиса и решить проблемы безопасности как России, так и Украины".Да, Штаты должны вместе с Россией "решить суть украинского кризиса", то есть отступиться от Украины. Конечно, Китай против санкций как таковых — мир и так еще не оправился от последствий коронавируса, а тут такое:"От введения всесторонних и неизбирательных санкций страдают простые люди. Дальнейшее развитие этой ситуации вызовет серьезные кризисы в мировой экономике, торговле, финансах, энергетике, продовольствии, производственной цепочке и цепочке поставок, что еще больше усугубит и без того непростую мировую экономику и приведет к невосполнимым потерям. Чем сложнее ситуация, тем больше нужно сохранять спокойствие и рациональность".То есть Си призвал Байдена не разрушать мировую экономику, не вредить всем, включая и самих США, — имея в виду как уже действующие против России санкции, так и возможные санкции против Китая за поддержку Москвы. Проблема в том, что Вашингтону будет очень сложно остановиться: начав "выпиливание" России из своего мира, он запустил необратимый процесс разрушения существующего миропорядка. Даже если у Байдена хватит ума и сил удержаться от введения вторичных санкций против Китая, процесс лишь замедлится, но не остановится.Си Цзиньпин при этом будет отвечать на звонки Байдена, ведь китайцы (часто называющие нас "воинственным народом") тоже очень вежливые люди.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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