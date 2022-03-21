https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/pravitelstvo-namereno-regulirovat-tsenoobrazovanie-na-nekotorye-vvozimye-produkty-pitaniya-1038239316.html
Правительство намерено регулировать ценообразование на некоторые ввозимые продукты питания
Правительство намерено регулировать ценообразование на некоторые ввозимые продукты питания
Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по мерам поддержки предпринимателей в новых экономических условиях. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T21:06+0300
2022-03-21T21:06+0300
2022-03-21T21:06+0300
в абхазии
экономика
кабмин абхазии
александр анкваб
санкции
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063229_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_3290a96d92f910e159d028af836dc46e.jpg
СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Правительство Абхазии намерено принять решение о регулировании ценообразования на некоторые ввозимые продукты питания, в списке будет около десяти позиций. Об этом говорилось на совещании премьер-министра в понедельник 21 марта. В рамках встречи обсуждался ряд предложений министерства экономики, связанных с резким ростом цен. Меры будут направлены на смягчение последствий на внутреннем рынке Абхазии.Помимо прочего, обсуждались такие инструменты поддержки бизнеса и населения, как снижение или освобождение от ввозного НДС некоторых групп товаров, дополняющих существующий реестр позиций, освобожденных от этого налога.Первому вице-премьеру, министру сельского хозяйства Беслану Джопуа, вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган, вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба, вице-премьеру Сергею Пустовалову, министру по налогам и сборам Джансуху Нанба, председателю Государственного таможенного комитета Отару Хеция поручено доработать проекты документов в ближайшие дни для внесения их на рассмотрение на очередном заседании Кабинета министров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/ankvab-poruchil-vyrabotat-mery-po-podderzhke-biznesa-v-abkhazii-1038059840.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063229_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_50d712ebaea546d55eaa3a4ffb847df5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, кабмин абхазии, александр анкваб, санкции, абхазия
Правительство намерено регулировать ценообразование на некоторые ввозимые продукты питания
Подписаться на
Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по мерам поддержки предпринимателей в новых экономических условиях.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik.
Правительство Абхазии намерено принять решение о регулировании ценообразования на некоторые ввозимые продукты питания, в списке будет около десяти позиций. Об этом говорилось
на совещании премьер-министра в понедельник 21 марта.
Отмечается, что Кабмин может ограничить предел возможных оптовых и розничных наценок на ряд товаров.
В рамках встречи обсуждался ряд предложений министерства экономики, связанных с резким ростом цен. Меры будут направлены на смягчение последствий на внутреннем рынке Абхазии.
Помимо прочего, обсуждались такие инструменты поддержки бизнеса и населения, как снижение или освобождение от ввозного НДС некоторых групп товаров, дополняющих существующий реестр позиций, освобожденных от этого налога.
Первому вице-премьеру, министру сельского хозяйства Беслану Джопуа, вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган, вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба, вице-премьеру Сергею Пустовалову, министру по налогам и сборам Джансуху Нанба, председателю Государственного таможенного комитета Отару Хеция поручено доработать проекты документов в ближайшие дни для внесения их на рассмотрение на очередном заседании Кабинета министров.