https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/pravitelstvo-namereno-regulirovat-tsenoobrazovanie-na-nekotorye-vvozimye-produkty-pitaniya-1038239316.html

Правительство намерено регулировать ценообразование на некоторые ввозимые продукты питания

Правительство намерено регулировать ценообразование на некоторые ввозимые продукты питания

Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по мерам поддержки предпринимателей в новых экономических условиях. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T21:06+0300

2022-03-21T21:06+0300

2022-03-21T21:06+0300

в абхазии

экономика

кабмин абхазии

александр анкваб

санкции

абхазия

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Правительство Абхазии намерено принять решение о регулировании ценообразования на некоторые ввозимые продукты питания, в списке будет около десяти позиций. Об этом говорилось на совещании премьер-министра в понедельник 21 марта. В рамках встречи обсуждался ряд предложений министерства экономики, связанных с резким ростом цен. Меры будут направлены на смягчение последствий на внутреннем рынке Абхазии.Помимо прочего, обсуждались такие инструменты поддержки бизнеса и населения, как снижение или освобождение от ввозного НДС некоторых групп товаров, дополняющих существующий реестр позиций, освобожденных от этого налога.Первому вице-премьеру, министру сельского хозяйства Беслану Джопуа, вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган, вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба, вице-премьеру Сергею Пустовалову, министру по налогам и сборам Джансуху Нанба, председателю Государственного таможенного комитета Отару Хеция поручено доработать проекты документов в ближайшие дни для внесения их на рассмотрение на очередном заседании Кабинета министров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/ankvab-poruchil-vyrabotat-mery-po-podderzhke-biznesa-v-abkhazii-1038059840.html

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экономика, кабмин абхазии, александр анкваб, санкции, абхазия