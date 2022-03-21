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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 марта

Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия северо-западного антициклона. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Во вторник, 22 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами ночью и утром возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды, умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости