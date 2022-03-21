https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-tsentr-podgotovki-inostrannykh-naemnikov-v-ukraine-1038224913.html

Российская армия уничтожила центр подготовки иностранных наемников на Украине

Российская армия уничтожила центр подготовки иностранных наемников на Украине

Российские власти не раз обращали внимание мировой общественности на то, что западные политики поощряют собственных граждан и позволяют им отправляться на... 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T11:18+0300

2022-03-21T11:18+0300

2022-03-21T11:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Россия нанесла ракетный удар по Центру подготовки иностранных наемников в Ровенской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.Также представитель добавил, что после ожесточенных боев российские войска взяли под контроль населенный пункт Сладкое и продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков нацбатальона "Донбасс". В Николаевке российской армией был взят под контроль командный пункт ВСУ, находившиеся там украинские военные, большая часть из которых старшие офицеры, сдались в плен.По заявлению Конашенкова, бойцы Донецкой Народной Республики за ночь уничтожили до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии, ведут наступление на Новомихайловку и завершают освобождение Верхнеторецкого.Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По заявлению Минобороны России, со стороны Украины в конфликте участвуют иностранные наемники и представители частных военных компаний, которые ведут бои с применением поставленного западными странами оружия. Минобороны России напомнило о том, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, "солдаты удачи" имеют меньше прав на защиту, чем не наемники, в частности, у них нет возможности получить статус военнопленного, что в лучшем случае означает уголовную ответственность в случае попадания в плен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-podrazdeleniya-vdv-vytesnili-natsbaty-iz-prigoroda-kieva-1038222603.html

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