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Российская армия уничтожила центр подготовки иностранных наемников на Украине
Российская армия уничтожила центр подготовки иностранных наемников на Украине
Российские власти не раз обращали внимание мировой общественности на то, что западные политики поощряют собственных граждан и позволяют им отправляться на... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T11:18+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Россия нанесла ракетный удар по Центру подготовки иностранных наемников в Ровенской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.Также представитель добавил, что после ожесточенных боев российские войска взяли под контроль населенный пункт Сладкое и продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков нацбатальона "Донбасс". В Николаевке российской армией был взят под контроль командный пункт ВСУ, находившиеся там украинские военные, большая часть из которых старшие офицеры, сдались в плен.По заявлению Конашенкова, бойцы Донецкой Народной Республики за ночь уничтожили до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии, ведут наступление на Новомихайловку и завершают освобождение Верхнеторецкого.Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По заявлению Минобороны России, со стороны Украины в конфликте участвуют иностранные наемники и представители частных военных компаний, которые ведут бои с применением поставленного западными странами оружия. Минобороны России напомнило о том, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, "солдаты удачи" имеют меньше прав на защиту, чем не наемники, в частности, у них нет возможности получить статус военнопленного, что в лучшем случае означает уголовную ответственность в случае попадания в плен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-podrazdeleniya-vdv-vytesnili-natsbaty-iz-prigoroda-kieva-1038222603.html
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Российская армия уничтожила центр подготовки иностранных наемников на Украине
11:18 21.03.2022 (обновлено: 11:33 21.03.2022) Подписаться на
Российские власти не раз обращали внимание мировой общественности на то, что западные политики поощряют собственных граждан и позволяют им отправляться на Украину в качестве наемников, и предупреждали, что пощады иностранным наемникам не будет.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik.
Россия нанесла ракетный удар по Центру подготовки иностранных наемников в Ровенской области Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожены более 80 наемников и националистов," – заявил Конашенков.
Также представитель добавил, что после ожесточенных боев российские войска взяли под контроль населенный пункт Сладкое и продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков нацбатальона "Донбасс". В Николаевке российской армией был взят под контроль командный пункт ВСУ, находившиеся там украинские военные, большая часть из которых старшие офицеры, сдались в плен.
По заявлению Конашенкова, бойцы Донецкой Народной Республики за ночь уничтожили до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии, ведут наступление на Новомихайловку и завершают освобождение Верхнеторецкого.
Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По заявлению Минобороны России, со стороны Украины в конфликте участвуют иностранные наемники и представители частных военных компаний, которые ведут бои с применением поставленного западными странами оружия.
Минобороны России напомнило о том, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, "солдаты удачи" имеют меньше прав на защиту, чем не наемники, в частности, у них нет возможности получить статус военнопленного, что в лучшем случае означает уголовную ответственность в случае попадания в плен.