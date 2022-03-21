https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/sud-priznal-facebook-i-instagram-ekstremistskimi-organizatsiyami-i-zapretil-v-rossii-1038234246.html
Суд признал Facebook и Instagram экстремистскими организациями и запретил в России
Суд признал Facebook и Instagram экстремистскими организациями и запретил в России
По мнению прокуроров, экстремистская информация, распространяемая в этих соцсетях угрожает как отдельным людям, так и обществу в целом. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T16:58+0300
2022-03-21T16:58+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность, сообщает РИА Новости. Решение начнут исполнять немедленно, отметил суд.Прокурор указал, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, а только за использование сервисов людей наказывать не будут.В свою очередь представитель Meta возражала, что российские пользователи рассчитывают на эти площадки как платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляет лишь ничтожную часть от общего потока, а за нарушения компания уже выплатила штрафы.После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян.А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/rossiyskiy-analog-instagram-budet-zapuschen-v-aprele-1038153872.html
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facebook, instagram, общество, россия, санкции
Суд признал Facebook и Instagram экстремистскими организациями и запретил в России
16:58 21.03.2022 (обновлено: 17:10 21.03.2022) Подписаться на
По мнению прокуроров, экстремистская информация, распространяемая в этих соцсетях угрожает как отдельным людям, так и обществу в целом.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность, сообщает РИА Новости.
Решение начнут исполнять немедленно, отметил суд.
Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысячи требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам.
Прокурор указал, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, а только за использование сервисов людей наказывать не будут.
В свою очередь представитель Meta возражала, что российские пользователи рассчитывают на эти площадки как платформу для общения. Информация, вызвавшая претензии, составляет лишь ничтожную часть от общего потока, а за нарушения компания уже выплатила штрафы.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".
После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян.
А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.