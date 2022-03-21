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Свыше 70 тонн гумгруза от МЧС России, собранного в том числе в Абхазии, прибыло в ДНР
Свыше 70 тонн гумгруза от МЧС России, собранного в том числе в Абхазии, прибыло в ДНР
В воскресенье, 20 марта, в ДНР прибыл 112-й гуманитарный конвой от МЧС России. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T10:00+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Свыше 70 тонн гуманитарного груза от МЧС России, собранного при участии правительств Башкирии и Абхазии, прибыло в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС ДНР, полковника службы гражданской защиты Валентина Гордиенко.Отмечается, что в составе гуманитарного груза – продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы, электротовары, школьные принадлежности.Он отметил, что распределять гуманитарный груз будут на заседаниях государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ДНР согласно предоставленным заявкам.
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Свыше 70 тонн гумгруза от МЧС России, собранного в том числе в Абхазии, прибыло в ДНР
10:00 21.03.2022 (обновлено: 10:37 21.03.2022) Подписаться на
В воскресенье, 20 марта, в ДНР прибыл 112-й гуманитарный конвой от МЧС России.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik.
Свыше 70 тонн гуманитарного груза от МЧС России, собранного при участии правительств Башкирии и Абхазии, прибыло в ДНР, пишет РИА Новости
со ссылкой на директора департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС ДНР, полковника службы гражданской защиты Валентина Гордиенко.
Отмечается, что в составе гуманитарного груза – продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы, электротовары, школьные принадлежности.
"Данный груз собран в том числе с участием правительства республики Башкортостан, а также Республики Абхазия. Общий вес груза составляет более 75 тонн... груз предназначен для всей Донецкой Народной Республики", – сказал Гордиенко.
Он отметил, что распределять гуманитарный груз будут на заседаниях государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ДНР согласно предоставленным заявкам.