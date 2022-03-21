https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/svyshe-70-tonn-gumgruza-ot-mchs-rossii-sobrannogo-v-tom-chisle-v-abkhazii-pribyli-v-dnr-1038223071.html

Свыше 70 тонн гумгруза от МЧС России, собранного в том числе в Абхазии, прибыло в ДНР

Свыше 70 тонн гумгруза от МЧС России, собранного в том числе в Абхазии, прибыло в ДНР

В воскресенье, 20 марта, в ДНР прибыл 112-й гуманитарный конвой от МЧС России. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Свыше 70 тонн гуманитарного груза от МЧС России, собранного при участии правительств Башкирии и Абхазии, прибыло в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС ДНР, полковника службы гражданской защиты Валентина Гордиенко.Отмечается, что в составе гуманитарного груза – продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы, электротовары, школьные принадлежности.Он отметил, что распределять гуманитарный груз будут на заседаниях государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ДНР согласно предоставленным заявкам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/abkhaziya-otpravila-gumpomosch-v-dnr-1038202011.html

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