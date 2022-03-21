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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/svyshe-70-tonn-gumgruza-ot-mchs-rossii-sobrannogo-v-tom-chisle-v-abkhazii-pribyli-v-dnr-1038223071.html
Свыше 70 тонн гумгруза от МЧС России, собранного в том числе в Абхазии, прибыло в ДНР
Свыше 70 тонн гумгруза от МЧС России, собранного в том числе в Абхазии, прибыло в ДНР
В воскресенье, 20 марта, в ДНР прибыл 112-й гуманитарный конвой от МЧС России. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Свыше 70 тонн гуманитарного груза от МЧС России, собранного при участии правительств Башкирии и Абхазии, прибыло в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС ДНР, полковника службы гражданской защиты Валентина Гордиенко.Отмечается, что в составе гуманитарного груза – продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы, электротовары, школьные принадлежности.Он отметил, что распределять гуманитарный груз будут на заседаниях государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ДНР согласно предоставленным заявкам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/abkhaziya-otpravila-gumpomosch-v-dnr-1038202011.html
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Свыше 70 тонн гумгруза от МЧС России, собранного в том числе в Абхазии, прибыло в ДНР

10:00 21.03.2022 (обновлено: 10:37 21.03.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрибытие гуманитарного конвоя из России
Прибытие гуманитарного конвоя из России - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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В воскресенье, 20 марта, в ДНР прибыл 112-й гуманитарный конвой от МЧС России.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Свыше 70 тонн гуманитарного груза от МЧС России, собранного при участии правительств Башкирии и Абхазии, прибыло в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС ДНР, полковника службы гражданской защиты Валентина Гордиенко.
Отмечается, что в составе гуманитарного груза – продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы, электротовары, школьные принадлежности.

"Данный груз собран в том числе с участием правительства республики Башкортостан, а также Республики Абхазия. Общий вес груза составляет более 75 тонн... груз предназначен для всей Донецкой Народной Республики", – сказал Гордиенко.

Он отметил, что распределять гуманитарный груз будут на заседаниях государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ДНР согласно предоставленным заявкам.
Отправка гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2022
Абхазия отправила гумпомощь в ДНР
19 марта, 12:55
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