https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/uchastok-v-gulrypshskom-rayone-vydelen-pod-stroitelstvo-morporta-1038237322.html

Участок в Гулрыпшском районе выделен под строительство морпорта

Участок в Гулрыпшском районе выделен под строительство морпорта

Земельный участок в селе Бабушара переведен Парламентом Абхазии из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли транспорта, связи и... 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T19:28+0300

2022-03-21T19:28+0300

2022-03-21T19:28+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии дал согласие на предоставление участка площадью 56 гектаров в Гулрыпшском районе обществу с ограниченной ответственностью "Логистик Центр Групп" для строительства морского порта.Морпорт планируют построить в селе Бабушара. Согласно закону, в течение шести месяцев компания "Логистик Центр Групп" должна согласовать проект строительства, в течение полутора лет после согласования завершить строительство объекта, а также провести экологическую экспертизу. Если условия не будут выполнены, то право пользования земельным участком прекращается.Вице-спикер Саид Харазия отметил, что выделяемые на строительство морского порта территории постепенно превращаются в болота.Сметная стоимость проекта – десять миллиардов рублей. Объект совместный абхазо-российский проект.Постановление Парламента вступает в силу со дня его принятия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/vneseny-izmeneniya-v-konstitutsionnyy-zakon-o-vyborakh-deputatov-parlamenta-1038229778.html

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