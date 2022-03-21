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Участок в Гулрыпшском районе выделен под строительство морпорта
Участок в Гулрыпшском районе выделен под строительство морпорта
Земельный участок в селе Бабушара переведен Парламентом Абхазии из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли транспорта, связи и... 21.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-21T19:28+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии дал согласие на предоставление участка площадью 56 гектаров в Гулрыпшском районе обществу с ограниченной ответственностью "Логистик Центр Групп" для строительства морского порта.Морпорт планируют построить в селе Бабушара. Согласно закону, в течение шести месяцев компания "Логистик Центр Групп" должна согласовать проект строительства, в течение полутора лет после согласования завершить строительство объекта, а также провести экологическую экспертизу. Если условия не будут выполнены, то право пользования земельным участком прекращается.Вице-спикер Саид Харазия отметил, что выделяемые на строительство морского порта территории постепенно превращаются в болота.Сметная стоимость проекта – десять миллиардов рублей. Объект совместный абхазо-российский проект.Постановление Парламента вступает в силу со дня его принятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/vneseny-izmeneniya-v-konstitutsionnyy-zakon-o-vyborakh-deputatov-parlamenta-1038229778.html
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Участок в Гулрыпшском районе выделен под строительство морпорта
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Земельный участок в селе Бабушара переведен Парламентом Абхазии из категории "земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли транспорта, связи и иного назначения".
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии дал согласие на предоставление участка площадью 56 гектаров в Гулрыпшском районе обществу с ограниченной ответственностью "Логистик Центр Групп" для строительства морского порта.
Морпорт планируют построить в селе Бабушара. Согласно закону, в течение шести месяцев компания "Логистик Центр Групп" должна согласовать проект строительства, в течение полутора лет после согласования завершить строительство объекта, а также провести экологическую экспертизу. Если условия не будут выполнены, то право пользования земельным участком прекращается.
Вице-спикер Саид Харазия отметил, что выделяемые на строительство морского порта территории постепенно превращаются в болота.
"Если мы не будем их осваивать, то постепенно береговая зона исчезнет. Я считаю, что любой проект важен. Если у кого-то есть доброе желание вложиться, что-то создать, то в добрый путь. Я не вижу с нашей стороны препятствий", - сказал он.
Сметная стоимость проекта – десять миллиардов рублей. Объект совместный абхазо-российский проект.
Постановление Парламента вступает в силу со дня его принятия.