https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/kvarchiya-prokommentiroval-popravki-v-konstitutsionnyy-zakon-o-vyborakh-deputatov-parlamenta-1038253034.html

Кварчия прокомментировал поправки в Конституционный закон о выборах депутатов Парламента

Кварчия прокомментировал поправки в Конституционный закон о выборах депутатов Парламента

На заседании сессии Парламента 21 марта депутаты приняли поправку в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания Республики Абхазия". 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T19:55+0300

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия рассказал, что принятие поправки в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания Республики Абхазия", касающейся изменения возрастного ценза для кандидатов в депутаты, будет рассмотрено на следующем заседании сессии Парламента. В понедельник, 21 марта, на заседании сессии была во втором и окончательном чтении принята поправка, согласно которой кандидатом в депутаты Парламента может быть избран гражданин Республики Абхазия, владеющий государственным (абхазским) и русским языками. По словам Кварчия, законопроект был вынесен на сессию Парламента год назад.Следующая поправка, которую рассмотрят парламентарии, предполагает увеличить возрастной ценз для кандидатов в депутаты. Согласно действующему закону, депутатом может стать гражданин, достигший на день выборов 25 лет. Поправка увеличивает возраст потенциального депутата до 30 лет.Изначально предполагалось увеличить возрастной ценз для кандидатов в депутаты Парламента до 35 лет, однако после обсуждений было принято решение остановиться на 30 годах, сообщил Валерий Кварчия.Он уточнил, что так как речь идет о Конституционном законе, парламентарии обратились в Конституционный суд за заключением, соответствует ли предложенная поправка нормам основного закона страны.В принятом в первом чтении законопроекте также предусматривалась норма, устанавливающая для депутатов следующие необходимые критерии – наличие высшего образования и стажа работы не менее пяти лет. Однако эта норма была исключена из документа.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. В первом туре выбрали депутатов по 17 округам, второй тур пройдет в 17 округах, также в одном округе будут повторные выборы. Второй тур выборов в Народное Собрание Абхазии пройдет 26 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/vneseny-izmeneniya-v-konstitutsionnyy-zakon-o-vyborakh-deputatov-parlamenta-1038229778.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html

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