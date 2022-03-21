https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/vystavka-yunykh-khudozhnikov-iz-abkhazii-i-lipetska-otkrylsya-v-sukhume-1038236793.html

Художественная выставка работ детей из России и Абхазии открылась в Сухуме

Художественная выставка работ детей из России и Абхазии открылась в Сухуме

На выставке “Цвет” представлено более 70 работ учащихся художественных школ Абхазии и города Липецка, она будет открыта для зрителей до 15 апреля. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T19:15+0300

2022-03-21T19:15+0300

2022-03-21T19:52+0300

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка “Цвет”, в которой участвуют юные художники из Абхазии и Липецка, открылся в доме детского творчества “Аинар” в Сухуме в понедельник 21 марта.Выставка проходит в рамках международного творческого проекта “Арт-палитра”, который реализуется “Аинаром” совместно с липецкой Детской художественной школой имени Сурикова.На выставке представлено более 70 работ абхазских и липецких юных художников. Как отметил Кацба, в основном дети пишут натюрморты.Помимо выставки работ в рамках проекта предусмотрены мастер-классы преподавателей по изобразительному искусству.Выставка в Доме детского творчества “Аинар” продлится до 15 апреля. Любой желающий может прийти и полюбоваться работами с 15:00 до 18:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/tsvety-v-podarok-vystavka-k-8-marta-otkrylas-v-abkhazii-1037987103.html

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