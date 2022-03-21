Художественная выставка работ детей из России и Абхазии открылась в Сухуме
19:15 21.03.2022 (обновлено: 19:52 21.03.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава
На выставке “Цвет” представлено более 70 работ учащихся художественных школ Абхазии и города Липецка, она будет открыта для зрителей до 15 апреля.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка “Цвет”, в которой участвуют юные художники из Абхазии и Липецка, открылся в доме детского творчества “Аинар” в Сухуме в понедельник 21 марта.
Выставка проходит в рамках международного творческого проекта “Арт-палитра”, который реализуется “Аинаром” совместно с липецкой Детской художественной школой имени Сурикова.
“Наш Дом детского творчества “Айнар” в течение 10 лет сотрудничает с художественной школой Липецка. Мы организовываем обменные выставки, это уже вошло в традицию. Весной они приезжают сюда со своими работами, и мы проводим совместную выставку”, - рассказал директор дома “Аинар” Виталий Кацба.
На выставке представлено более 70 работ абхазских и липецких юных художников. Как отметил Кацба, в основном дети пишут натюрморты.
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
1/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
2/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
3/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
4/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
5/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
6/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
7/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
8/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
9/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
10/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
11/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
12/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
© Sputnik / Марианна Кубрава В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
13/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
1/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
2/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
3/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
4/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
5/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
6/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
7/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
8/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
9/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
10/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
11/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
12/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
13/13
© Sputnik / Марианна Кубрава
В Доме детского творчества "Айнар" состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества "Айнара"
Помимо выставки работ в рамках проекта предусмотрены мастер-классы преподавателей по изобразительному искусству.
Выставка в Доме детского творчества “Аинар” продлится до 15 апреля. Любой желающий может прийти и полюбоваться работами с 15:00 до 18:00.