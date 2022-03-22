https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/erdogan-zayavil-chto-turtsiya-prinimaet-mery-po-informatsii-o-dreyfuyuschikh-minakh-v-chernom-more-1038255145.html
Эрдоган заявил, что Турция принимает меры по информации о дрейфующих минах в Черном море
Эрдоган заявил, что Турция принимает меры по информации о дрейфующих минах в Черном море
По данным ФСБ России, украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Сейчас они могут дрейфовать в пролив... 22.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Минобороны Турции принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet.Ранее капитан морского порта Сухума Даур Тужба заявил, что побережье и территориальные воды Абхазии не входят в опасную зону для плавания судов в течение ближайшего месяца, поскольку находятся в северо-восточной части Черного моря.Согласно карте течений Черного моря, особую осторожность следует проявлять судам, плавающим в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за опасности подрыва на дрейфующих минах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/korabli-v-turtsii-predupredili-o-dreyfuyuschikh-minakh-posle-soobscheniya-fsb-1038243614.html
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турция, украина, мины, черное море
Эрдоган заявил, что Турция принимает меры по информации о дрейфующих минах в Черном море
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По данным ФСБ России, украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Сейчас они могут дрейфовать в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Минобороны Турции принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet.
"В связи с этим вопросом в первую очередь наше министерство национальной обороны предпринимает все необходимые меры. Не беспокойтесь", - сказал Эрдоган на совместной с премьером Нидерландов пресс-конференции во вторник.
Ранее капитан морского порта Сухума Даур Тужба заявил, что побережье и территориальные воды Абхазии не входят в опасную зону для плавания судов в течение ближайшего месяца, поскольку находятся в северо-восточной части Черного моря.
Согласно карте течений Черного моря, особую осторожность следует проявлять судам, плавающим в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за опасности подрыва на дрейфующих минах.