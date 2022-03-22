https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/korabli-v-turtsii-predupredili-o-dreyfuyuschikh-minakh-posle-soobscheniya-fsb-1038243614.html

Корабли в Турции предупредили о дрейфующих минах после сообщения ФСБ

Корабли в Турции предупредили о дрейфующих минах после сообщения ФСБ

ФСБ России сообщила, что ВМС Украины с началом спецоперации РФ установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T11:23+0300

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турция

украина

фсб

мины

черное море

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России о заминировании Украиной подходов к портам в Черном море, пишет газета Hürriyet.По данным ФСБ России, с начала спецоперации ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Существует вероятность, что сорванные мины могут дрейфовать в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения."Важно, чтобы все корабли, находящиеся в регионе и плавающие в проливах, установили тщательное наблюдение за дрейфующими минами. Об обнаружении дрейфующих мин/миноподобных объектов следует немедленно сообщать главному координационному центру спасательных операций", – пишет газета.Ранее капитан морского порта Сухума Даур Тужба заявил, что побережье и территориальные воды Абхазии не входят в опасную зону для плавания судов в течение ближайшего месяца, поскольку находятся в северо-восточной части Черного моря. Согласно карте течений Черного моря, особую осторожность следует проявлять судам, плавающим в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за опасности подрыва на дрейфующих минах.

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турция, украина, фсб, мины, черное море