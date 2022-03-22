https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-mid-abkhazii-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-moskvu--1038245497.html

Глава МИД Абхазии прибыл с рабочей поездкой в Москву

Глава МИД Абхазии прибыл с рабочей поездкой в Москву

Первая рабочая поездка Инала Ардзинба в Москву в качестве главы МИД Абхазии состоялась в начале февраля этого года. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба во вторник, 22 марта, прибыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает Медиацентр МИД.На встречах будут обсуждаться актуальные вопросы межгосударственного абхазо-российского взаимодействия.Первая поездка министра иностранных дел Абхазии в Москву в качестве главы ведомства началась 8 и закончилась 21 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/rabochaya-poezdka-glavy-mid-abkhazii-v-moskvu-zavershilas-1037696759.html

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