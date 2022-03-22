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Глава МИД Абхазии прибыл с рабочей поездкой в Москву
Глава МИД Абхазии прибыл с рабочей поездкой в Москву
Первая рабочая поездка Инала Ардзинба в Москву в качестве главы МИД Абхазии состоялась в начале февраля этого года. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T12:40+0300
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба во вторник, 22 марта, прибыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает Медиацентр МИД.На встречах будут обсуждаться актуальные вопросы межгосударственного абхазо-российского взаимодействия.Первая поездка министра иностранных дел Абхазии в Москву в качестве главы ведомства началась 8 и закончилась 21 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/rabochaya-poezdka-glavy-mid-abkhazii-v-moskvu-zavershilas-1037696759.html
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Глава МИД Абхазии прибыл с рабочей поездкой в Москву
12:40 22.03.2022 (обновлено: 12:49 22.03.2022) Подписаться на
Первая рабочая поездка Инала Ардзинба в Москву в качестве главы МИД Абхазии состоялась в начале февраля этого года.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба во вторник, 22 марта, прибыл с рабочей поездкой в Москву, сообщает Медиацентр МИД.
Глава ведомства планирует провести рабочие встречи с представителями федеральных органов исполнительной власти России, Совета Федерации и Госдумы РФ.
На встречах будут обсуждаться актуальные вопросы межгосударственного абхазо-российского взаимодействия.
Первая поездка министра иностранных дел Абхазии в Москву в качестве главы ведомства началась 8 и закончилась 21 февраля.