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Рабочая поездка главы МИД Абхазии в Москву завершилась
Рабочая поездка главы МИД Абхазии в Москву завершилась
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву 8 февраля. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T15:30+0300
2022-02-21T15:30+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Рабочая поездка главы МИД Абхазии Инала Ардзинба в Москву завершилась, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках поездки Ардзинба провел ряд встреч с представителями федеральных ведомств России и другими официальными лицами, в ходе которых обсуждались вопросы абхазо-российского взаимодействия.В частности, в ходе поездки была достигнута договоренность о проведении Форума по Целям устойчивого развития ООН в Абхазии весной. В ходе встречи в Москве с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым министр иностранных дел Абхазии также передал обращение на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.Инал Ардзинба также дал интервью каналу RT.10 февраля глава абхазского МИД встретился в Москве с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгением Примаковым.На встрече Ардзинба и Примаков договорились о существенной активизации совместной работы, расширении поддержки молодежи Абхазии и реализации совместных информационных проектов.В тот же день состоялась встреча с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.Ардзинба и Мезенцев обсудили актуальные вопросы интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а также отметили важность расширения гуманитарного, экономического и инвестиционного взаимодействия.В Москве также прошла встреча с вице-спикером Госдумы России Анной Кузнецовой, на которой обсудили вопросы взаимодействия в сфере социальной и молодежной политики и развития межпарламентского сотрудничества.Инал Ардзинба также обсудил на встрече в Москве с главным редактором телеканала Russia Today, МИА "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik Маргаритой Симоньян механизм работы медиацентра МИД Абхазии.16 февраля глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Абхазии при содействии российской стороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/prishlo-vremya-deystvovat-inal-ardzinba-dal-intervyu-kanalu-rt--1037502851.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/inal-ardzinba-vstretilsya-s-glavoy-rossotrudnichestva-evgeniem-primakovym-1037511368.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/sostoyalas-vstrecha-glavy-mid-abkhazii-s-gossekretarem-soyuznogo-gosudarstva-1037521218.html
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мид абхазии, инал ардзинба, абхазия, политика, москва

Рабочая поездка главы МИД Абхазии в Москву завершилась

15:30 21.02.2022
© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
© Foto / Министерство иностранных дел Республики Абхазия
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Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву 8 февраля.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Рабочая поездка главы МИД Абхазии Инала Ардзинба в Москву завершилась, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках поездки Ардзинба провел ряд встреч с представителями федеральных ведомств России и другими официальными лицами, в ходе которых обсуждались вопросы абхазо-российского взаимодействия.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главами МИД Южной Осетии и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2022
"Пришло время действовать": Инал Ардзинба дал интервью каналу RT
9 февраля, 17:30
В частности, в ходе поездки была достигнута договоренность о проведении Форума по Целям устойчивого развития ООН в Абхазии весной.
В ходе встречи в Москве с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым министр иностранных дел Абхазии также передал обращение на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Инал Ардзинба также дал интервью каналу RT.
10 февраля глава абхазского МИД встретился в Москве с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгением Примаковым.
Инала Ардзинба и Евгений Примаков - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2022
Инал Ардзинба встретился с главой Россотрудничества Евгением Примаковым
10 февраля, 11:14
На встрече Ардзинба и Примаков договорились о существенной активизации совместной работы, расширении поддержки молодежи Абхазии и реализации совместных информационных проектов.
В тот же день состоялась встреча с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба и Дмитрий Мезенцев - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2022
Состоялась встреча главы МИД Абхазии с госсекретарем Союзного государства
10 февраля, 19:34
Ардзинба и Мезенцев обсудили актуальные вопросы интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а также отметили важность расширения гуманитарного, экономического и инвестиционного взаимодействия.
В Москве также прошла встреча с вице-спикером Госдумы России Анной Кузнецовой, на которой обсудили вопросы взаимодействия в сфере социальной и молодежной политики и развития межпарламентского сотрудничества.
Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества, создания новых ресурсов для решения общих задач и договорились развивать совместную работу по намеченным направлениям.
Инал Ардзинба также обсудил на встрече в Москве с главным редактором телеканала Russia Today, МИА "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik Маргаритой Симоньян механизм работы медиацентра МИД Абхазии.
16 февраля глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Абхазии при содействии российской стороны.
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