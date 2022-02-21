https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/rabochaya-poezdka-glavy-mid-abkhazii-v-moskvu-zavershilas-1037696759.html

Рабочая поездка главы МИД Абхазии в Москву завершилась

Рабочая поездка главы МИД Абхазии в Москву завершилась

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву 8 февраля. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T15:30+0300

2022-02-21T15:30+0300

2022-02-21T15:30+0300

мид абхазии

в абхазии

инал ардзинба

абхазия

политика

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/06/1036617957_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_5c0b5ad1de0c15278d2f46d75a552ca8.jpg

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Рабочая поездка главы МИД Абхазии Инала Ардзинба в Москву завершилась, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках поездки Ардзинба провел ряд встреч с представителями федеральных ведомств России и другими официальными лицами, в ходе которых обсуждались вопросы абхазо-российского взаимодействия.В частности, в ходе поездки была достигнута договоренность о проведении Форума по Целям устойчивого развития ООН в Абхазии весной. В ходе встречи в Москве с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым министр иностранных дел Абхазии также передал обращение на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.Инал Ардзинба также дал интервью каналу RT.10 февраля глава абхазского МИД встретился в Москве с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгением Примаковым.На встрече Ардзинба и Примаков договорились о существенной активизации совместной работы, расширении поддержки молодежи Абхазии и реализации совместных информационных проектов.В тот же день состоялась встреча с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.Ардзинба и Мезенцев обсудили актуальные вопросы интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а также отметили важность расширения гуманитарного, экономического и инвестиционного взаимодействия.В Москве также прошла встреча с вице-спикером Госдумы России Анной Кузнецовой, на которой обсудили вопросы взаимодействия в сфере социальной и молодежной политики и развития межпарламентского сотрудничества.Инал Ардзинба также обсудил на встрече в Москве с главным редактором телеканала Russia Today, МИА "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik Маргаритой Симоньян механизм работы медиацентра МИД Абхазии.16 февраля глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Абхазии при содействии российской стороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/prishlo-vremya-deystvovat-inal-ardzinba-dal-intervyu-kanalu-rt--1037502851.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/inal-ardzinba-vstretilsya-s-glavoy-rossotrudnichestva-evgeniem-primakovym-1037511368.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/sostoyalas-vstrecha-glavy-mid-abkhazii-s-gossekretarem-soyuznogo-gosudarstva-1037521218.html

абхазия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид абхазии, инал ардзинба, абхазия, политика, москва