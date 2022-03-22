https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-mid-abkhazii-vstretilsya-s-gossekretarem-soyuznogo-gosudarstva-rossii-i-belorusii--1038254723.html
Глава МИД Абхазии встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии
Глава МИД Абхазии встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии
В рамках рабочей поездки в Москву Инал Ардзинба намерен провести встречи с представителями федеральных органов исполнительной власти России, Совета Федерации и... 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T20:38+0300
2022-03-22T20:38+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Белорусcии Дмитрием Мезенцевым во вторник 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики. Ардзинба и Мезенцев обсудили вопросы активизации сотрудничества в евразийском пространстве в сфере образования и культурно-гуманитарного сотрудничества.Также была подтверждена заинтересованность в расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в евразийском пространстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-mid-budet-sozdana-komissiya-po-obsuzhdeniyu-voprosov-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy-1038252829.html
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Глава МИД Абхазии встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии
20:38 22.03.2022 (обновлено: 20:55 22.03.2022) Подписаться на
В рамках рабочей поездки в Москву Инал Ардзинба намерен провести встречи с представителями федеральных органов исполнительной власти России, Совета Федерации и Госдумы РФ.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Белорусcии Дмитрием Мезенцевым во вторник 22 марта. Об этом сообщает
пресс-служба МИД республики.
Ардзинба и Мезенцев обсудили вопросы активизации сотрудничества в евразийском пространстве в сфере образования и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Также была подтверждена заинтересованность в расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в евразийском пространстве.