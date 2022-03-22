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Глава МИД: будет создана комиссия по обсуждению вопросов абхазо-российских отношений
Глава МИД: будет создана комиссия по обсуждению вопросов абхазо-российских отношений
Глава МИД Абхазии прибыл с рабочей поездкой в Москву во вторник 22 марта. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T18:50+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Принято решение о создании Комиссии по обсуждению актуальных вопросов абхазо-российских отношений, об этом сообщил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.22 марта В Госдуме России прошло заседание рабочей группы на тему "Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией" с участием главы МИД Абхазии Иналом Ардзинба и представителей различных фракций ГД РФ.Отмечается, что в апреле состоится расширенное заседание Комитета Государственной Думы по международным делам и Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-mid-abkhazii-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-moskvu--1038245497.html
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инал ардзинба, мид абхазии, россия, абхазия, политика
Глава МИД: будет создана комиссия по обсуждению вопросов абхазо-российских отношений
18:50 22.03.2022 (обновлено: 21:14 22.03.2022) Подписаться на
Глава МИД Абхазии прибыл с рабочей поездкой в Москву во вторник 22 марта.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik
. Принято решение о создании Комиссии по обсуждению актуальных вопросов абхазо-российских отношений, об этом сообщил
министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
22 марта В Госдуме России прошло заседание рабочей группы на тему "Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией" с участием главы МИД Абхазии Иналом Ардзинба и представителей различных фракций ГД РФ.
"Основные вопросы, которые мы обсуждали сводятся к следующему — это вопрос упрощения режима пересечения абхазо-российской границы. Это очень важный вопрос, который сегодня приобретает особую актуальность в связи со складывающейся международной обстановкой. Очень важно, чтобы российские граждане могли пересекать границу спокойно и в более активном режиме. Кроме того, обсуждался вопрос, связанный со строительством аэропорта, где мы просили бы поддержки", - сказал Инал Ардзинба по итогам заседания в Госдуме рабочей группы на тему "Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией".
Отмечается, что в апреле состоится расширенное заседание Комитета Государственной Думы по международным делам и Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств евразийской интеграции и связям с соотечественниками.