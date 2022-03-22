Глава МИД: будет создана комиссия по обсуждению вопросов абхазо-российских отношений

"Основные вопросы, которые мы обсуждали сводятся к следующему — это вопрос упрощения режима пересечения абхазо-российской границы. Это очень важный вопрос, который сегодня приобретает особую актуальность в связи со складывающейся международной обстановкой. Очень важно, чтобы российские граждане могли пересекать границу спокойно и в более активном режиме. Кроме того, обсуждался вопрос, связанный со строительством аэропорта, где мы просили бы поддержки", - сказал Инал Ардзинба по итогам заседания в Госдуме рабочей группы на тему "Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией".