https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/khrolenko-mogut-li-ukrainskie-miny-v-bosfore-podorvat-turisticheskiy-sezon-1038242522.html
Хроленко: могут ли украинские мины в Босфоре подорвать туристический сезон
Хроленко: могут ли украинские мины в Босфоре подорвать туристический сезон
Болгарские власти просят жителей черноморских районов страны быть осторожнее из-за опасности подрыва судов на украинских морских минах, сорванных штормом. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T10:26+0300
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Сейчас, по данным ФСБ России, мины могут дрейфовать к проливу Босфор. Как отрыв мин повлияет на туристический сезон? Насколько серьезными будут последствия безответственных действий украинских военных? Можно ли быстро ликвидировать последствия произошедшего? Об этом, а также о том, как российский флот показывает себя во время спецоперации на Украине, в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/yakornye-miny-ukrainy-mogut-dreyfovat-v-storonu-bosfora-zayavili-v-fsb-1038205877.html
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видео, мультимедиа, интервью, мнение, политика, россия, украина
Хроленко: могут ли украинские мины в Босфоре подорвать туристический сезон
10:26 22.03.2022 (обновлено: 11:08 22.03.2022) Подписаться на
Болгарские власти просят жителей черноморских районов страны быть осторожнее из-за опасности подрыва судов на украинских морских минах, сорванных штормом.
Сейчас, по данным ФСБ России, мины могут дрейфовать к проливу Босфор.
Как отрыв мин повлияет на туристический сезон? Насколько серьезными будут последствия безответственных действий украинских военных? Можно ли быстро ликвидировать последствия произошедшего? Об этом, а также о том, как российский флот показывает себя во время спецоперации на Украине, в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.