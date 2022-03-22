https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/khrolenko-mogut-li-ukrainskie-miny-v-bosfore-podorvat-turisticheskiy-sezon-1038242522.html

Хроленко: могут ли украинские мины в Босфоре подорвать туристический сезон

Хроленко: могут ли украинские мины в Босфоре подорвать туристический сезон

Болгарские власти просят жителей черноморских районов страны быть осторожнее из-за опасности подрыва судов на украинских морских минах, сорванных штормом. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

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Сейчас, по данным ФСБ России, мины могут дрейфовать к проливу Босфор. Как отрыв мин повлияет на туристический сезон? Насколько серьезными будут последствия безответственных действий украинских военных? Можно ли быстро ликвидировать последствия произошедшего? Об этом, а также о том, как российский флот показывает себя во время спецоперации на Украине, в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/yakornye-miny-ukrainy-mogut-dreyfovat-v-storonu-bosfora-zayavili-v-fsb-1038205877.html

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