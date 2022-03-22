https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/novyy-paket-mer-podderzhki-ekonomiki-razrabotan-v-rossii--1038248573.html

Новый пакет мер поддержки экономики разработан в России

Новый пакет мер поддержки экономики разработан в России

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T14:52+0300

2022-03-22T14:52+0300

2022-03-22T15:13+0300

михаил мишустин

экономика

россия

санкции

финансы

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Правительство России разработало новые предложения по поддержке экономики в условиях внешнего давления, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В частности, будет донастроена специальная программа стимулирования разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Проект постановления внесли в правительство.Кроме того, на рассмотрении комиссии находится предложение по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты.Отмечается, что подобные соглашения "гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках государственных закупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и, как следствие, оптимизировать затраты".Также может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков. В настоящее время такая возможность предоставлена только десяти субъектам с наиболее сложной социально-демографической ситуацией. Их число планируют увеличить вдвое. Мишустин подчеркнул, что таким образом больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/putin-podpisal-zakon-o-merakh-podderzhki-grazhdan-i-biznesa-1037998021.html

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михаил мишустин, экономика, россия, санкции, финансы