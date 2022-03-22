https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/novyy-paket-mer-podderzhki-ekonomiki-razrabotan-v-rossii--1038248573.html
Новый пакет мер поддержки экономики разработан в России
Новый пакет мер поддержки экономики разработан в России
В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T14:52+0300
2022-03-22T14:52+0300
2022-03-22T15:13+0300
михаил мишустин
экономика
россия
санкции
финансы
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Правительство России разработало новые предложения по поддержке экономики в условиях внешнего давления, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В частности, будет донастроена специальная программа стимулирования разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Проект постановления внесли в правительство.Кроме того, на рассмотрении комиссии находится предложение по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты.Отмечается, что подобные соглашения "гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках государственных закупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и, как следствие, оптимизировать затраты".Также может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков. В настоящее время такая возможность предоставлена только десяти субъектам с наиболее сложной социально-демографической ситуацией. Их число планируют увеличить вдвое. Мишустин подчеркнул, что таким образом больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/putin-podpisal-zakon-o-merakh-podderzhki-grazhdan-i-biznesa-1037998021.html
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михаил мишустин, экономика, россия, санкции, финансы
Новый пакет мер поддержки экономики разработан в России
14:52 22.03.2022 (обновлено: 15:13 22.03.2022) Подписаться на
В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik
. Правительство России разработало новые предложения по поддержке экономики в условиях внешнего давления, заявил
премьер-министр Михаил Мишустин.
"За неделю сформирован еще один пакет предложений. Он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер", — сказал глава кабмина на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
В частности, будет донастроена специальная программа стимулирования разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Проект постановления внесли в правительство.
Кроме того, на рассмотрении комиссии находится предложение по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты.
Отмечается, что подобные соглашения "гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках государственных закупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и, как следствие, оптимизировать затраты".
"Поэтому предложено снизить здесь минимальный входной порог по объему инвестиций с одного миллиарда до ста миллионов рублей и разрешить строить новое предприятие в одном субъекте России, а заключать договор о гарантийной покупке – в другом", — разъяснил премьер.
Также может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков. В настоящее время такая возможность предоставлена только десяти субъектам с наиболее сложной социально-демографической ситуацией. Их число планируют увеличить вдвое.
Мишустин подчеркнул, что таким образом больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.