https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/opredelena-data-zaversheniya-uchebnogo-goda-v-shkolakh-abkhazii-1038255711.html

Определена дата завершения учебного года в школах Абхазии

Определена дата завершения учебного года в школах Абхазии

Учебный год продлили на одну неделю из-за того, что в феврале школы республики были закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T21:24+0300

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Министерство просвещения Абхазии определило дату завершения учебного года в школах Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik сообщила главный специалист Управления образования администрации Сухума Марина Аршба.По ее словам, уже вышел приказ министра просвещения и языковой политики Инала Габлиа, в котором определены дни завершения учебного года. Учебный год продлили на одну неделю из-за того, что в феврале школы республики были закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса. При этом, как отметила Марина Аршба, учащиеся успевают освоить программы по предметам и подготовиться к итоговой аттестации.Уже определены и даты экзаменов, которые в этом году будут только в выпускных 9 и 11 классах. Всего в этом году школьники будут сдавать пять экзаменов.Последний звонок и экзамены из-за ситуации с коронавирусом будут проходить с соблюдением санитарных норм.“Какое бы мероприятие не проходило санитарные нормы должны соблюдаться, потому что мы не можем сказать, что заболевание (COVID-19 - прим.) прошло. Пока мы не имеем право рисковать. И какие бы мероприятия сейчас не проходили, мы стараемся, чтобы встречались как можно меньше людей. Также с соблюдением всех норм будут проходить экзамены и мероприятия, связанные с завершением учебного года”, - добавила главный специалист Управления образования администрации Сухума.Состоится ли выпускной бал в Абхазии в 2022 году пока неизвестно. В 2021-м это мероприятие было запрещено министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия из-за пандемии коронавируса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/zavershilsya-pervyy-etap-raspredeleniya-rossiyskikh-uchebnikov-v-shkolakh-abkhazii-1037518714.html

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образование, министерство образования и науки абхазии, абхазия, школы