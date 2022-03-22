https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/posolstvo-rossii-nazvalo-soobscheniya-o-sozdanii-lagerey-v-mariupole-lozhyu-1038241378.html
Посольство России назвало сообщения о создании "лагерей" в Мариуполе ложью
Посольство России назвало сообщения о создании "лагерей" в Мариуполе ложью
Западные СМИ опубликовали информацию о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы в соответствии ними часть людей "ликвидировать", а... 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T09:00+0300
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Посольство России в США назвало публикации в западных СМИ о том, что в Мариуполе якобы создаются "фильтрационные лагеря", непрофессионализмом и ложью, которые переходят все границы, пишет РИА Новости. "Обратили внимание на тиражируемые в СМИ США заявления украинских властей о якобы создании нашими военными "фильтрационных лагерей" на территории Мариуполя. Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу "в информационной войне все средства хороши", – говорится в заявлении посольства, опубликованном в его Telegram-канале.Дипломаты указали, что речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий.
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Посольство России назвало сообщения о создании "лагерей" в Мариуполе ложью
09:00 22.03.2022 (обновлено: 11:00 22.03.2022) Подписаться на
Западные СМИ опубликовали информацию о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы в соответствии ними часть людей "ликвидировать", а часть "загнать в лагеря для работы".
СУХУМ, 22 мар – Sputnik.
Посольство России в США назвало публикации в западных СМИ о том, что в Мариуполе якобы создаются "фильтрационные лагеря", непрофессионализмом и ложью, которые переходят все границы, пишет РИА Новости.
"Обратили внимание на тиражируемые в СМИ США заявления украинских властей о якобы создании нашими военными "фильтрационных лагерей" на территории Мариуполя. Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу "в информационной войне все средства хороши", – говорится в заявлении посольства, опубликованном в его Telegram-канале.
Дипломаты указали, что речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий.