https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/posolstvo-rossii-nazvalo-soobscheniya-o-sozdanii-lagerey-v-mariupole-lozhyu-1038241378.html

Посольство России назвало сообщения о создании "лагерей" в Мариуполе ложью

Посольство России назвало сообщения о создании "лагерей" в Мариуполе ложью

Западные СМИ опубликовали информацию о том, что якобы из Мариуполя вывозят гражданских по спискам, чтобы в соответствии ними часть людей "ликвидировать", а... 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T09:00+0300

2022-03-22T09:00+0300

2022-03-22T11:00+0300

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Посольство России в США назвало публикации в западных СМИ о том, что в Мариуполе якобы создаются "фильтрационные лагеря", непрофессионализмом и ложью, которые переходят все границы, пишет РИА Новости. "Обратили внимание на тиражируемые в СМИ США заявления украинских властей о якобы создании нашими военными "фильтрационных лагерей" на территории Мариуполя. Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу "в информационной войне все средства хороши", – говорится в заявлении посольства, опубликованном в его Telegram-канале.Дипломаты указали, что речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/kinzhalnoe-preduprezhdenie-mirotvortsam-iz-nato-na-ukraine-1038236432.html

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