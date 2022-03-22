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Правительство Абхазии готово принять меры по поддержанию рынка мукомольной продукции
Правительство Абхазии готово принять меры по поддержанию рынка мукомольной продукции
В Министерстве экономики прошла встреча главы ведомства с производителями хлебобулочных изделий. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T12:23+0300
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Правительство Абхазии готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию предпринимателей на рынке мукомольной продукции, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.На встрече с производителями хлебобулочных изделий обсуждались поставки в республику пшеничной муки и меры по недопущению дефицита.Производители отметили, что помимо роста закупочных цен на муку, выросли цены на ряд ингредиентов для производства хлеба, в среднем на 30%. Они подчеркнули, что меняется калькуляция на производимую продукцию в сторону увеличения. Таким образом закупочные цены пересматриваются экспортерами ежедневно.Она также обратилась к предпринимателям с просьбой представить полноценную информацию по логистике поставляемой продукции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/pravitelstvo-namereno-regulirovat-tsenoobrazovanie-na-nekotorye-vvozimye-produkty-pitaniya-1038239316.html
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абхазия, экономика, хлеб
Правительство Абхазии готово принять меры по поддержанию рынка мукомольной продукции
12:23 22.03.2022 (обновлено: 12:28 22.03.2022) Подписаться на
В Министерстве экономики прошла встреча главы ведомства с производителями хлебобулочных изделий.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik
. Правительство Абхазии готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию предпринимателей на рынке мукомольной продукции, заявила
вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
"Хлеб входит в продовольственную группу товаров первой необходимости, и правительство готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию субъектов предпринимательской деятельности", – сказала Озган.
На встрече с производителями хлебобулочных изделий обсуждались поставки в республику пшеничной муки и меры по недопущению дефицита.
Производители отметили, что помимо роста закупочных цен на муку, выросли цены на ряд ингредиентов для производства хлеба, в среднем на 30%. Они подчеркнули, что меняется калькуляция на производимую продукцию в сторону увеличения. Таким образом закупочные цены пересматриваются экспортерами ежедневно.
Глава Минэка поручила сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию на рынке мукомольной продукции и внести свои предложения по удержанию цен, а также рассмотреть вопрос о государственной поддержке производителей.
Она также обратилась к предпринимателям с просьбой представить полноценную информацию по логистике поставляемой продукции.