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Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 марта
На погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет оказывать влияние антициклон с северо-запада. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T15:58+0300
2022-03-22T15:58+0300
2022-03-22T16:03+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. В среду, 23 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, будет медленно падать.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 марта
15:58 22.03.2022 (обновлено: 16:03 22.03.2022) Подписаться на
На погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет оказывать влияние антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. В среду, 23 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, будет медленно падать.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.