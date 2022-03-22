https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-23-marta-1038249289.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 марта

На погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет оказывать влияние антициклон с северо-запада. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T15:58+0300

2022-03-22T15:58+0300

2022-03-22T16:03+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102857/52/1028575202_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_077193e5370b6492e8668428f6aa601d.jpg

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. В среду, 23 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, будет медленно падать.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии