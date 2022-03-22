https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/rossiyskie-smi-dolzhny-markirovat-meta-kak-zapreschennuyu-na-territorii-strany-organizatsiyu-1038241199.html

Российские СМИ должны маркировать Meta как запрещенную на территории страны организацию

Российские СМИ должны маркировать Meta как запрещенную на территории страны организацию

Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T08:35+0300

2022-03-22T08:35+0300

2022-03-22T11:01+0300

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Российские СМИ должны маркировать компанию Meta как запрещенную на территории страны организацию, демонстрация логотипа компании и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram не допускается, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.Тверской суд Москвы в понедельник запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp.Как пояснила свое решение судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова, запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp, так как он в отличие от Facebook и Instagram, "не распространяет информацию публично".Покупка рекламы и иное вливание средств в платформу Facebook (принадлежит Meta) может повлечь для гражданина России уголовную ответственность за финансирование экстремистской организации.Кроме того, по словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова, любое взаимодействие с запрещенными в России Instagram и Facebook может быть признано экстремистским, поэтому пользователям данных социальных сетей стоит быть настороже.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/sud-priznal-facebook-i-instagram-ekstremistskimi-organizatsiyami-i-zapretil-v-rossii-1038234246.html

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