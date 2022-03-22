https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/rossiyskikh-voennosluzhaschikh-obuchat-ekstremalnomu-vozhdeniyu-v-gorakh-abkhazii-1038243507.html

Российских военнослужащих обучат экстремальному вождению в горах Абхазии

Российских военнослужащих обучат экстремальному вождению в горах Абхазии

Специальные курсы проходят под руководством опытных инструкторов в горах Абхазии. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T11:55+0300

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юво

абхазия

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военнослужащие

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Военнослужащие российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проходят курсы спецподготовки водителей на сложных участках дорог, в условиях горной местности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Водители в экстремальных условиях преодолевали горные реки, овраги, сложные серпантинные участки с большими уклонами и крутыми поворотами, каменные завалы, участки вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.В ходе занятий, как в дневное, так и в ночное время водителей обучат навыкам управления военной техникой в населенных пунктах.Практическая часть занятий по вождению техники и перевозке личного состава, опасных грузов, материальных средств и запасов пройдет на полигонах Цабал и Нагвалоу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-proveli-trenirovki-po-strelbe-1038160662.html

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юво, абхазия, горы, военнослужащие