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Российских военнослужащих обучат экстремальному вождению в горах Абхазии
Российских военнослужащих обучат экстремальному вождению в горах Абхазии
Специальные курсы проходят под руководством опытных инструкторов в горах Абхазии. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T11:55+0300
2022-03-22T11:55+0300
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Военнослужащие российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проходят курсы спецподготовки водителей на сложных участках дорог, в условиях горной местности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Водители в экстремальных условиях преодолевали горные реки, овраги, сложные серпантинные участки с большими уклонами и крутыми поворотами, каменные завалы, участки вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.В ходе занятий, как в дневное, так и в ночное время водителей обучат навыкам управления военной техникой в населенных пунктах.Практическая часть занятий по вождению техники и перевозке личного состава, опасных грузов, материальных средств и запасов пройдет на полигонах Цабал и Нагвалоу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-proveli-trenirovki-po-strelbe-1038160662.html
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юво, абхазия, горы, военнослужащие
Российских военнослужащих обучат экстремальному вождению в горах Абхазии
11:55 22.03.2022 (обновлено: 12:26 22.03.2022) Подписаться на
Специальные курсы проходят под руководством опытных инструкторов в горах Абхазии.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Военнослужащие российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проходят курсы спецподготовки водителей на сложных участках дорог, в условиях горной местности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Более 400 военнослужащих осваивают управление тяжелой колесной техникой, в том числе автомобилей УАЗ, ГАЗ, УРАЛ и полноприводных грузовиков КАМАЗ "Мустанг", а также современных бронетранспортеров БТР-82А.
Водители в экстремальных условиях преодолевали горные реки, овраги, сложные серпантинные участки с большими уклонами и крутыми поворотами, каменные завалы, участки вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.
В ходе занятий, как в дневное, так и в ночное время водителей обучат навыкам управления военной техникой в населенных пунктах.
Практическая часть занятий по вождению техники и перевозке личного состава, опасных грузов, материальных средств и запасов пройдет на полигонах Цабал и Нагвалоу.