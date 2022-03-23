https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/akademiya-nauk-abkhazii-otchitalas-o-rabote-za-2021-god-1038264811.html

Академия наук Абхазии отчиталась о деятельности за 2021 год

Академия наук Абхазии отчиталась о деятельности за 2021 год

За 2021 год ученые Академии наук Абхазии подготовили и сдали в печать 77 исследовательских работ. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T15:25+0300

2022-03-23T15:25+0300

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отчетное собрание Академии наук Абхазии, посвященное итогам деятельности учреждения за 2021 год, состоялось в Институте ботаники в среду 23 марта.Открывая встречу, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа отметил, что прошедший год был тяжелым – за это время ушли из жизни академики Шота Салакая и Лидия Чкадуа, этнограф Елена Малия, историк Валико Пачулия, фольклорист Цира Габния. Участники собрания почтили их минутой молчания.Затем он обратил внимание на то, что Академия наук выступала с инициативами, которые могли бы положительно сказаться на экономическом положении в стране, однако предложения не нашли одобрения со стороны руководства республики.В числе инициатив, которые не нашли поддержки у руководства – внесение изменений в Трудовой кодекс, в связи с тем, что в новом Трудовом кодексе нет статьи, регламентирующей работу научных сотрудников, согласно закону о науке и научно-технической политике."АНА предлагает законодательно закрепить право Академии учреждать государственные унитарные предприятия в системе АНА для получения дополнительного источника финансирования науки в Абхазии. Ответа нет", – подчеркнул президент Академии наук Абхазии.Кроме того, АНА предложила руководству страны создать в системе Академии научное издательство, работа которого позволит систематизировать издание научной литературы, улучшить качество научного продукта, сократить расходы на издание. И эта инициатива не нашла поддержки, сказал Джапуа."АНА предлагает увеличить выплаты за ученую степень, также увеличить зарплату ненаучного персонала, техперсонала хотя бы до размера прожиточного минимума. К сожалению, ответ отрицательный. Академия наук обращается к руководству Абхазии с предложением рассмотреть вопрос о создании межведомственной рабочей группы по научному и научно-техническому сотрудничеству при межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Академия наук на протяжении ряда лет ежегодно обращается к руководству Абхазии с просьбой поручить Госкомпании "Абхазстрой" составить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт административного здания АНА. Но, к сожалению, никакой реакции нет", – отметил Джапуа.Самым главным из предложений он назвал закон об Академии наук Абхазии, который призван определять правовое положение, полномочия и функции АНА."Также надо отметить общественную деятельность, участие в телеконференциях, интервью АГТРК и международным СМИ. Наши коллеги активно занимались рецензированием книг, научных трудов, готовили отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций. В общей сложности было дано 11 отзывов и рецензий", - сказал докладчик.Кроме того, он отметил, что подавляющее большинство членов Академии наук часть своего времени отводят преподавательской деятельности на факультетах Абхазского государственного университета и Сухумского открытого института, в том числе они руководят кафедрами вузов и базовыми кафедрами АГУ. Также они читают курсы лекций и проводят специальные семинары по различным дисциплинам."Академики, являющиеся членами президиума АНА, руководили подготовкой к изданию и редактированию статей серий "Естественные науки" и "Гуманитарные науки" периодического издания "Вестник Академии наук Абхазии", очередных выпусков Бюллетеня президиума АНА", – подчеркнул Сергей Бебия."В минувшем году наши ученые приняли участие в десятках национальных и международных научных и научно-практических конференциий, симпозиумов, круглых столов, семинаров, в том числе, в качестве членов оргкомитетов и кураторов лекций. Данные мероприятия проходили в нашей стране и за ее пределами", – заметил он.Помимо этого, Бебия отметил, что потенциал членов Академии наук Абхазии используется в деятельности парламентских рабочих групп и комиссий по разработке и реформированию законодательства республики в ходе общественных дискуссий по актуальным проблемам развития государства и других мероприятиях, которые организовывались на площадках Академии наук, Парламента, Общественной палаты, Абхазской гостелерадиокомпании, телеканала "Абаза-ТВ" и информационного агентства Sputnik Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/akademiya-nauk-abkhazii-otmetila-professionalnyy-prazdnik-1036119776.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210810/V-Sukhume-otkrylas-nauchnaya-konferentsiya-posvyaschennaya-80-letiyu-Olega-Bgazhba-1033011938.html

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