https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/analitik-sprognoziroval-rost-tsen-na-benzin-v-rossii-1038259236.html

Аналитик спрогнозировал рост цен на бензин в России

Аналитик спрогнозировал рост цен на бензин в России

Эксперт в сфере аналитики и финансов предположил, сколько будет стоить бензин к концу года в России. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Цены на российских заправках в последние дни либо остановили свой рост, либо начали медленно снижаться, но сохраняется тренд на их дальнейший рост в пределах инфляции, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.По оценкам эксперта, цены на топливо в России сейчас находятся в пределах показателей конца прошлого года, однако ждать дальнейшего удешевления топлива в среднесрочной перспективе не стоит. Поскольку лишившиеся теперь зарубежных покупателей нефтяные компании могут переключить внимание на российских потребителей.Экономист прогнозирует, что после того, как геополитическая ситуация в мире более-менее стабилизируется, цены на топливо поползут дальше вверх.На стоимость бензина в России может сильно повлиять то, как будет работать демпферный механизм, будет ли он пересматриваться и какими будут дальнейшие распоряжения правительства относительно ситуации с ценами на заправках, продолжил финансист.Средний ценник на АИ-92 в Москве сейчас 47,3 рубля при показателе в 47,2 рубля на начало года и 47,8 — на пике стоимости. На АИ-95 и АИ-98 прослеживается примерно такая же динамика.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/zavisimost-ot-mirovykh-tsen-pochemu-v-abkhazii-dorozhaet-toplivo-1038056965.html

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