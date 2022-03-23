https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/aslan-bzhaniya-otbyl-s-rabochim-vizitom-v-moskvu-1038258853.html

Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву

Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву

Это первая рабочая поездка абхазского президента в Россию в 2022 году. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T09:02+0300

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву, сообщает его пресс-служба.Отмечается, что в рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.Это первый визит абхазского лидера в Москву в 2022 году, предыдущая поездка состоялась осенью прошлого года.

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