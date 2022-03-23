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Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
Это первая рабочая поездка абхазского президента в Россию в 2022 году. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T09:02+0300
2022-03-23T09:02+0300
2022-03-23T10:22+0300
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву, сообщает его пресс-служба.Отмечается, что в рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.Это первый визит абхазского лидера в Москву в 2022 году, предыдущая поездка состоялась осенью прошлого года.
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Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву
09:02 23.03.2022 (обновлено: 10:22 23.03.2022) Подписаться на
Это первая рабочая поездка абхазского президента в Россию в 2022 году.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву, сообщает его пресс-служба.
Отмечается, что в рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.
Это первый визит абхазского лидера в Москву в 2022 году, предыдущая поездка состоялась
осенью прошлого года.