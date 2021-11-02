https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/bzhaniya-podvel-itogi-rabochey-poezdki-v-moskvu-1036174285.html

Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву

Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву

Десятая рабочая поездка президента Абхазии Аслана Бжания в Москву началась 25 октября. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T22:32+0300

2021-11-02T22:32+0300

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в абхазии

москва

аслан бжания

интервью

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Аслан Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву в интервью Абхазскому телевидению.По словам главы государства, в российской столице у него состоялся целый ряд важных встреч в различных министерствах и ведомствах. Успешный турсезон и программа социально-экономического развитияКак отметил президент, в этом году в Абхазии сложился неплохой туристический сезон, существенно вырос поток туристов по сравнению с другими годами. Он подчеркнул, что в стране прогнозируют дальнейший рост туристического потока. "Для того, чтобы эта отрасль функционировала на должном уровне, мы должны решить ряд ключевых, принципиальных вопросов. Это, прежде всего, инфраструктурные проекты, проекты, связанные с привлечением инвестиций в сельское хозяйство, чтобы обеспечить питанием возрастающее количество туристов. Данные вопросы решаются вместе с нашими коллегами из Российской Федерации", - рассказал Бжания. Он уточнил, что речь идет о программе социально-экономического развития Абхазии на 2022 – 2025 годы, окончательные параметры которой пока не утверждены. Программой также предусматривается софинансирование российской стороной, повышение заработной платы основным категориям бюджетников."К 2025 году средняя заработная плата основных категорий бюджетников Абхазии должна быть такой, как сегодня в Краснодарском крае, а это - 40 тысяч рублей в месяц. Таких целевых показателей мы должны достигнуть, и российская сторона любезно берет на себя обязательства по софинансированию данной программы. Я считаю это очень важным, потому что речь идет примерено о 13 тысячах работников бюджетной сферы", - добавил президент.Фонд поддержки экономикиАслан Бжания рассказал, что обсуждал с российской стороной создание российско-абхазского фонда поддержки экономики Абхазии. По его словам, фонд будет наполняться денежным содержанием из России. "В Москве шла речь и о продолжении программы льготного кредитования бизнеса. Я об этом рассказывал. Вы наверно знаете, что в течение нескольких лет в Абхазии реализовывалась эта программа в объеме одного миллиарда 200 миллионов рублей. В результате реализации данной программы несколько объектов уже функционируют, какие-то объекты еще не функционируют, их необходимо довести до ума, как говорится. Эти вопросы тоже решены, на это потребовалось немало времени, и я предполагаю, что со второго квартала 2022 года у нас начнется реализация второго этапа данной программы", - сказал Бжания.Он также сообщил, что предварительный отбор бизнес-планов по второму этапу будет осуществлять Министерство экономики Абхазии, окончательное утверждение будет осуществляться банками-кредиторами. Переток электроэнергии из РоссииОсобое внимание в ходе рабочей поездки в Москву было уделено вопросу организации перетока электроэнергии из России в Абхазию."Вы знаете о том, что мы испытываем дефицит электроэнергии. Этот дефицит обусловлен тем, что в стране продолжается масштабная нелегальная работа по добыче криптовалют. Какие-то меры государство предпринимает, удалось пресечь деятельность незаконных ферм в Ткуарчале, в Галском и Гагрском районах, в моем селе Тамыш. Сегодня мне доложили, что такая история выявилась в селе Адзюбжа", - отметил глава государства. Президент напомнил, что власти занимаются вопросом создания технопарка для майнеров. При этом он сообщил, что за переток электроэнергии в прошлом году Абхазия не платила, финансирование покрывалось из бюджета России. По его словам, более 500 миллионов киловатт/часов уходит на незаконную добычу криптовалют в Абхазии."Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим гражданам: мы будем пресекать эти действия так, как мы это сделали в перечисленных мною населенных пунктах. Мы будем называть имена и фамилии этих людей, мы будем показывать из по телевидению. Нам нужна поддержка наших граждан. Если мы хотим иметь электроэнергию дома, то нам необходимо помочь в этом вопросе. Это не является проблемой только руководства страны, это может стать проблемой всего населения Абхазии", -обратился к гражданам Бжания. Очереди на "Псоу"Глава государства рассказала, что вопросом очередей при пересечении границы через КПП "Псоу" занимается министерство транспорта России. "Я встречался с министром транспорта Савельевым и получил обнадеживающую информацию. Она состоит в том, что в течение трех лет они планируют осуществить капительный ремонт пункта пропуска, расширить возможности пункта пропуска и оптимизировать работу контрольных органов", - рассказал Бжания, отметив, что это будет осуществляться за счет бюджета России. Аэропорт и собственная авиакомпанияМасштабной задачей является и реконструкция Сухумского аэропорта и восстановление авиасообщения, отметил Аслан Бжания.При этом, чтобы летчиками были абхазские пилоты надо предусмотреть программу их обучения. "Чтобы вы понимали, сколь дорогой этот проект: для полета только в одном направлении требуется два - три экипажа. Должны быть специалисты диспетчерской службы, службы авиационной безопасности и многое другое. Такую проблему мы никогда не решали. За один год ее не решить. Мы поэтапно занимаемся решением этой сложнейшей задачи. Создана рабочая группа, и мы шаг за шагом продвигаемся вперед. Я надеюсь на то, что, несмотря на все сложности, мы придем к хорошему результату, в том числе в этом вопросе", - объяснил Бжания.Президент добавил, что он неоднократно заявлял о необходимости привлекать инвестиции, он привел в пример успешный туристический проект, реализованный в Восточной Абхазии за шесть месяцев. "Мы должны идти дальше по этому пути, но нас ограничивают наши инфраструктурные возможности, дороги. На участке дороги "Псоу – Гагра" есть оползневые места. У нас много проблем в энергетике. Нам необходимо решить вопрос, связанный с очистными сооружениями. Если мы хотим сохранить девственную чистоту нашего морского берега, морских вод, то эту проблему надо решать. Нам необходимо решить вопросы водоснабжения", - сказал Бжания. Президент также отдельно выделил проект, который будет реализовываться в Пицунде. "Речь идет об участке, отведенном мэрии Москвы, но она отказалась от него. Теперь этим будет заниматься группа известного бизнесмена, бывшего губернатора Краснодарского края Ткачева. Это объем инвестиций - около 20 миллиардов рублей в течение пяти лет. Там будет около полутора тысяч рабочих мест, при средней заработной плате в 50 тысяч рублей. Только с заработной платы поступлений в бюджет, не говоря уже о налогах на имущество и на прибыль, в месяц - это около 23 миллионов рублей, а в год - это около 280 миллионов рублей. А бюджет города Гагра у нас 450 миллионов рублей", - поделился планами глава государства.При этом он подчеркнул, что надо научиться работать быстро и эффективно, реализуя как проекты по Инвестпрограмме, так и проекты со средствами инвесторов.

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москва, аслан бжания, интервью