https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/biznes-v-ubytke-s-kakimi-problemami-stolknulis-proizvoditeli-khleba-v-abkhazii-1038251613.html

Бизнес в убытке: с какими проблемами столкнулись производители хлеба в Абхазии

Бизнес в убытке: с какими проблемами столкнулись производители хлеба в Абхазии

Проблемы производителей хлеба обсудили в Министрестве экономики Абхазии. Правительство отметило, что готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию... 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T10:20+0300

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хлеб

экономика

абхазия

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О том, почему доставлять сырье в республику стало трудно, как в правительстве собираются удерживать цены на хлеб, читайте в материале Sputnik.SputnikХлебобулочный бизнес в Абхазии уходит в минус. В связи с последними геополитическими событиями производители столкнулись с рядом проблем. Возникли проблемы с доставкой муки в республику – перегружена железная дорога. Более чем на 30% выросла цена на сырье, на это повлияла и посевная в Российской Федерации, откуда завозится мука. И, наконец, дорожает бензин. Все это не могло не отразиться на производстве хлеба. Оно дорожает и перестает приносить прибыль.Со всеми этими вопросами производители пошли к вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган.Многие производители заранее решили закупить муку, но товар они ждут уже более месяца. По словам Чантурия, министр экономики обещала помочь решить проблемы с логистикой."Мы пришли в правительство за помощью. Нам помогут с логистикой. Кристина Константиновна сделала пару звонков, в частности и в Абхазскую железную дорогу, они будут отслеживать вагоны, которые нами уже оплачены. Они будут нам оказывать помощь. Вопрос логистики был первоочередной", – сказала Нона Чантурия.На встрече обсудили и вопрос роста цен на хлебобулочные изделия. Учитывая низкий уровень доходов населения в весенний период, эту меру решили отложить до наступления летнего курортного сезона. В случае если производители будут уходить в убыток, то они будут получать дотации от государства. С таким предложением министр экономики, по словам Чантурия, будет выходить в правительство."Мы понимаем, сегодня людям очень тяжело. Человек может ограничить потребление сахара, масла, но хлеб – продукт, без которого человек не может обойтись, товар первой необходимости. Уже ближе к летнему сезону, когда люди начнут что-то зарабатывать, уже цены возможно будут пересматриваться. С каждой поставкой сырья цены растут. Поэтому сегодня даже составить калькуляцию не можем. Какая цена должна быть у хлеба, мы не можем сказать. Сегодня она такая, а завтра уже другая", – подчеркнула Нона Чантурия.Она напомнила, что производство хлеба в Абхазии полностью зависит от поставок муки из России. В период посевной цены и раньше возрастали, но сейчас они просто взлетели, отметила Чантурия.Министр экономики Кристина Озган поручила сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию на рынке мукомольной продукции и внести свои предложения по удержанию цен, а также рассмотреть вопрос о государственной поддержке производителей.В последний раз цена на хлебобулочные изделия в Абхазии поднимались в ноябре 2021 года. Тогда эта мера была обусловлена подорожанием сырья, производства и транспортировки хлеба.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/kabmin-abkhazii-ustanovil-novye-predelnye-roznichnye-tsena-na-khleb-1036459502.html

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хлеб, экономика, абхазия