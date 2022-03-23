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Бизнес в убытке: с какими проблемами столкнулись производители хлеба в Абхазии
Бизнес в убытке: с какими проблемами столкнулись производители хлеба в Абхазии
Проблемы производителей хлеба обсудили в Министрестве экономики Абхазии. Правительство отметило, что готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию... 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T10:20+0300
2022-03-23T10:20+0300
2022-03-23T10:23+0300
хлеб
экономика
абхазия
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О том, почему доставлять сырье в республику стало трудно, как в правительстве собираются удерживать цены на хлеб, читайте в материале Sputnik.SputnikХлебобулочный бизнес в Абхазии уходит в минус. В связи с последними геополитическими событиями производители столкнулись с рядом проблем. Возникли проблемы с доставкой муки в республику – перегружена железная дорога. Более чем на 30% выросла цена на сырье, на это повлияла и посевная в Российской Федерации, откуда завозится мука. И, наконец, дорожает бензин. Все это не могло не отразиться на производстве хлеба. Оно дорожает и перестает приносить прибыль.Со всеми этими вопросами производители пошли к вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган.Многие производители заранее решили закупить муку, но товар они ждут уже более месяца. По словам Чантурия, министр экономики обещала помочь решить проблемы с логистикой."Мы пришли в правительство за помощью. Нам помогут с логистикой. Кристина Константиновна сделала пару звонков, в частности и в Абхазскую железную дорогу, они будут отслеживать вагоны, которые нами уже оплачены. Они будут нам оказывать помощь. Вопрос логистики был первоочередной", – сказала Нона Чантурия.На встрече обсудили и вопрос роста цен на хлебобулочные изделия. Учитывая низкий уровень доходов населения в весенний период, эту меру решили отложить до наступления летнего курортного сезона. В случае если производители будут уходить в убыток, то они будут получать дотации от государства. С таким предложением министр экономики, по словам Чантурия, будет выходить в правительство."Мы понимаем, сегодня людям очень тяжело. Человек может ограничить потребление сахара, масла, но хлеб – продукт, без которого человек не может обойтись, товар первой необходимости. Уже ближе к летнему сезону, когда люди начнут что-то зарабатывать, уже цены возможно будут пересматриваться. С каждой поставкой сырья цены растут. Поэтому сегодня даже составить калькуляцию не можем. Какая цена должна быть у хлеба, мы не можем сказать. Сегодня она такая, а завтра уже другая", – подчеркнула Нона Чантурия.Она напомнила, что производство хлеба в Абхазии полностью зависит от поставок муки из России. В период посевной цены и раньше возрастали, но сейчас они просто взлетели, отметила Чантурия.Министр экономики Кристина Озган поручила сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию на рынке мукомольной продукции и внести свои предложения по удержанию цен, а также рассмотреть вопрос о государственной поддержке производителей.В последний раз цена на хлебобулочные изделия в Абхазии поднимались в ноябре 2021 года. Тогда эта мера была обусловлена подорожанием сырья, производства и транспортировки хлеба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/samim-prigoditsya-pochemu-rossiya-zapretila-vyvozit-zerno-i-sakhar--1038139830.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/kabmin-abkhazii-ustanovil-novye-predelnye-roznichnye-tsena-na-khleb-1036459502.html
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хлеб, экономика, абхазия
Бизнес в убытке: с какими проблемами столкнулись производители хлеба в Абхазии
10:20 23.03.2022 (обновлено: 10:23 23.03.2022) Подписаться на
Проблемы производителей хлеба обсудили в Министрестве экономики Абхазии. Правительство отметило, что готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию предпринимателей на рынке мукомольной продукции.
О том, почему доставлять сырье в республику стало трудно, как в правительстве собираются удерживать цены на хлеб, читайте в материале Sputnik.
Хлебобулочный бизнес в Абхазии уходит в минус. В связи с последними геополитическими событиями производители столкнулись с рядом проблем. Возникли проблемы с доставкой муки в республику – перегружена железная дорога. Более чем на 30% выросла цена на сырье, на это повлияла и посевная в Российской Федерации, откуда завозится мука. И, наконец, дорожает бензин. Все это не могло не отразиться на производстве хлеба. Оно дорожает и перестает приносить прибыль.
Со всеми этими вопросами производители пошли к вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган.
"Минимум две-три недели, как начали подниматься цены на все продукты, также и на ГСМ. Очень серьезный рост цен наблюдаем на рынке. Частные предприниматели, которые занимаются производством хлеба, решили обратиться в правительство и скоординировать наши действия, связанные с повышением цен. Мы понимаем социальную значимость продукта, который мы производим. Рост цен – одно, но также появились проблемы с доставкой сырья. Мы завозили на железнодорожном транспорте. Сейчас железная дорога перегружена", – отметила в эфире радио Sputnik член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нона Чантурия.
Многие производители заранее решили закупить муку, но товар они ждут уже более месяца. По словам Чантурия, министр экономики обещала помочь решить проблемы с логистикой.
"Мы пришли в правительство за помощью. Нам помогут с логистикой. Кристина Константиновна сделала пару звонков, в частности и в Абхазскую железную дорогу, они будут отслеживать вагоны, которые нами уже оплачены. Они будут нам оказывать помощь. Вопрос логистики был первоочередной", – сказала Нона Чантурия.
На встрече обсудили и вопрос роста цен на хлебобулочные изделия. Учитывая низкий уровень доходов населения в весенний период, эту меру решили отложить до наступления летнего курортного сезона. В случае если производители будут уходить в убыток, то они будут получать дотации от государства. С таким предложением министр экономики, по словам Чантурия, будет выходить в правительство.
"Мы понимаем, сегодня людям очень тяжело. Человек может ограничить потребление сахара, масла, но хлеб – продукт, без которого человек не может обойтись, товар первой необходимости. Уже ближе к летнему сезону, когда люди начнут что-то зарабатывать, уже цены возможно будут пересматриваться. С каждой поставкой сырья цены растут. Поэтому сегодня даже составить калькуляцию не можем. Какая цена должна быть у хлеба, мы не можем сказать. Сегодня она такая, а завтра уже другая", – подчеркнула Нона Чантурия.
Она напомнила, что производство хлеба в Абхазии полностью зависит от поставок муки из России. В период посевной цены и раньше возрастали, но сейчас они просто взлетели, отметила Чантурия.
Министр экономики Кристина Озган поручила сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию на рынке мукомольной продукции и внести свои предложения по удержанию цен, а также рассмотреть вопрос о государственной поддержке производителей.
В последний раз цена на хлебобулочные изделия в Абхазии поднимались в ноябре 2021 года. Тогда эта мера была обусловлена подорожанием сырья, производства и транспортировки хлеба.