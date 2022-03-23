https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/bolee-70-protsentov-rossiyan-podderzhivayut-voennuyu-spetsoperatsiyu-v-ukraine-1038264476.html

Опрос: более 70 процентов россиян поддерживают спецоперацию в Украине

Опрос: более 70 процентов россиян поддерживают спецоперацию в Украине

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об отношении россиян к специальной военной операции России в Украине и... 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T14:55+0300

2022-03-23T14:55+0300

2022-03-23T15:08+0300

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Поддержка россиян военной спецоперации по демилитаризации Украины продолжает расти, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.Представление о целях спецоперации сформировалось и остается неизменным на протяжении двух последних недель, отмечает ВЦИОМ. Основными целями спецоперации 46 процентов опрошенных перечислили защиту России, разоружение Украины с тем, чтобы не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Еще 19 процентов опрошенных назвали целью операции изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов, 17 процентов указали защиту населения Донбасса. О том, что цель специальной военной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили пять процентов опрошенных.Что касается антироссийских санкций, то более половины россиян считают, что реализация предпринятых правительством мер по стабилизации экономики в стране скорее позволит снизить негативные последствия санкций (61 процент), четверть считают, что скорее не позволит (24 процента). По этому вопросу затруднились ответить15 процентов опрошенных.Данные опроса свидетельствуют и о том, что в случае массовых акций протеста, принять участие в них готов каждый десятый россиянин. Большинство россиян (85 процентов) сообщили, что скорее всего не примут участия в подобных выступлениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/vooruzhennye-sil-rossii-za-sutki-porazili-pochti-100-voennykh-obektov-ukrainy-1038261671.html

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