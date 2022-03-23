https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/vooruzhennye-sil-rossii-za-sutki-porazili-pochti-100-voennykh-obektov-ukrainy-1038261671.html

Вооруженные сил России за сутки поразили почти 100 военных объектов Украины

Вооруженные сил России за сутки поразили почти 100 военных объектов Украины

Спецоперация России по демилитаризации Украины длится с 24 февраля, потери есть с обеих сторон. По заявлению главы ДНР, ВСУ лишены возможности восполнять свои... 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T12:20+0300

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. За минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска России поразили 97 объектов украинской военной инфраструктуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова."Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2" в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького", –заявил Конашенков.Также в числе уничтоженных объектов две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У" на севере Киева, шесть ЗРК "Бук-М1", один С-300 и одна боевая машина ЗРК "Оса", десять командных пунктов, восемь орудий полевой артиллерии, три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.Кроме того, добавил генерал-майор, накануне вечером армия России ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей с Запада.Также вертолеты Ка-52 и Ми-28н в ходе ночных ударов уничтожили восемь танков, пять БМП и БТР, девять автомобилей и тягачей, три дота, семь орудий полевой артиллерии и минометов.В настоящее время подразделения российских войск, продолжая уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ведут бои за Новомихайловку, уточнил генерал-майор. Украинские войска неоднократно обстреливали со стороны этого села населенные пункты ДНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/vsu-nesut-sereznye-poteri-i-lisheny-vozmozhnosti-ikh-vospolnyat-zayavil-pushilin-1038260289.html

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