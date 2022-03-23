https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/britanskie-voennye-pyat-let-gotovili-ukrainu-k-vstupleniyu-v-nato-1038261959.html

Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО

Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО

Российский пранкер, представившись премьер-министром Украины, задал министру обороны Великобритании вопросы, касающиеся сотрудничества двух стран. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T12:55+0300

2022-03-23T12:55+0300

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Великобритания была одной из тех стран, которые хотели, чтобы Украина вступила в НАТО, в связи с чем присылала военных инструкторов для ее подготовки к "новому этапу", заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, опубликовали новый отрывок 22-минутного диалога с ним по поводу Украины и НАТО, видео выложено на официальном YouTube-канале Вована. Ранее уже публиковались два отрывка видеопранка.На видео пранкер спрашивает у министра об отношении к антинатовскому статусу Украины. Уоллес подтвердил заинтересованность Великобритании в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.В ходе разговора Уоллес также не исключил возможность оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, а также подтвердил поставку 4000 ПТУРов для украинской армии несмотря на то, что собственный арсенал Великобритании на исходе.Ранее глава Минобороны Великобритании сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. Мужчина, который пытался выглядеть как премьер Украины, задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины. По словам одного из источников Sky News, в один из моментов мужчина спросил: "Вы получили вещество, которое мы вам отправили?" Уоллес ответил, что не понимает, о чем речь. Мужчина также начал называть имена, о которых министр обороны Британии, как утверждается, не слышал. Уоллес счел это подозрительным и прервал звонок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/kinzhalnoe-preduprezhdenie-mirotvortsam-iz-nato-na-ukraine-1038236432.html

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