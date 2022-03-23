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Фонд "Ашана" открыл сбор средств для Марии Кесян и Валерии Джинджолия
Фонд "Ашана" открыл сбор средств для Марии Кесян и Валерии Джинджолия
Пятнадцатилетнюю Валерию и десятилетнюю Марию объединяет диагноз – детский церебральный паралич. Из-за болезни и проблем с мышцами они ограничены в движении. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
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2022-03-23T13:37+0300
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на курс лечения Валерии Джинджолия и Марии Кесян.Уже несколько лет с девочками занимается терапист Республиканского детского реабилитационного центра Еревана Армине Чопурян.За несколько занятий текущего курса Лера избавилась от страха ходить самостоятельно, раньше она передвигалась лишь, если была уверена, что сзади ее может "подстраховать" мама.Лера ходит в школу, мечтает быть географом и путешествовать, изучает английский язык, учится игре на гитаре, а еще пробует озвучивать мультфильмы. По словам Чопурян, конечная цель работы с Лерой – сделать так, чтобы она могла уверенно ходить без опоры. Сколько еще нужно заниматься, чтобы достичь этого, пока что неизвестно.С Марией терапист занимается уже два года. Первое время девочка из-за слабых мышц не могла сама сидеть на боку, стоять на четвереньках и опираться на руки."Моя цель – чтобы она могла самостоятельно ходить пока что на четвереньках", – отметила специалист.Чопурян приезжает в Абхазию три раза в год на несколько недель. Она занимается с девочками по методу "Бобат терапии". Основной принцип – применение специальных положений тела, которые позволяют стимулировать движения за счет растяжения коротких мышцы, мобилизации или движения суставов.Стоимость курса лечения – 179 тысяч 776 рублей.О способах оказания помощи Марии Кесян и Валерии Джинджолия можно узнать на официальном сайте культурно-благотворительного фонда "Ашана".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/zhizn-posle-ashana-sputnik-i-abaza-tv-zapustili-novyy-proekt-1037649940.html
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культурно-благотворительный фонд "ашана", новости, дети, лечение

Фонд "Ашана" открыл сбор средств для Марии Кесян и Валерии Джинджолия

13:30 23.03.2022 (обновлено: 13:37 23.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Подопечные фонда "Ашана"
Подопечные фонда Ашана - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пятнадцатилетнюю Валерию и десятилетнюю Марию объединяет диагноз – детский церебральный паралич. Из-за болезни и проблем с мышцами они ограничены в движении.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на курс лечения Валерии Джинджолия и Марии Кесян.
Уже несколько лет с девочками занимается терапист Республиканского детского реабилитационного центра Еревана Армине Чопурян.
За несколько занятий текущего курса Лера избавилась от страха ходить самостоятельно, раньше она передвигалась лишь, если была уверена, что сзади ее может "подстраховать" мама.
Лера ходит в школу, мечтает быть географом и путешествовать, изучает английский язык, учится игре на гитаре, а еще пробует озвучивать мультфильмы. По словам Чопурян, конечная цель работы с Лерой – сделать так, чтобы она могла уверенно ходить без опоры. Сколько еще нужно заниматься, чтобы достичь этого, пока что неизвестно.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Валерия Джинджолия

Валерия Джинджолия - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Валерия Джинджолия

© Sputnik / Томас Тхайцук

Валерия Джинджолия с мамой

Валерия Джинджолия с мамой - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Валерия Джинджолия с мамой

1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Валерия Джинджолия

2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Валерия Джинджолия с мамой

С Марией терапист занимается уже два года. Первое время девочка из-за слабых мышц не могла сама сидеть на боку, стоять на четвереньках и опираться на руки.
"Моя цель – чтобы она могла самостоятельно ходить пока что на четвереньках", – отметила специалист.
Чопурян приезжает в Абхазию три раза в год на несколько недель. Она занимается с девочками по методу "Бобат терапии". Основной принцип – применение специальных положений тела, которые позволяют стимулировать движения за счет растяжения коротких мышцы, мобилизации или движения суставов.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мария Кесян с мамой

Мария Кесян с мамой - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мария Кесян с мамой

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мария Кесян

Мария Кесян - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мария Кесян

1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мария Кесян с мамой

2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мария Кесян

Стоимость курса лечения – 179 тысяч 776 рублей.
О способах оказания помощи Марии Кесян и Валерии Джинджолия можно узнать на официальном сайте культурно-благотворительного фонда "Ашана".
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