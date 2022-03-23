https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/kvarchiya-samurzakantsy-dolzhny-imet-pravo-vosstanovit-abkhazskoe-grazhdanstvo-1038260865.html

Кварчия: самурзаканцы должны иметь право восстановить абхазскую принадлежность

Кварчия: самурзаканцы должны иметь право восстановить абхазскую принадлежность

На заседании 21 марта Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в Гражданский кодекс республики и закон "Об актах гражданского состояния"... 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T11:35+0300

2022-03-23T11:35+0300

2022-03-23T13:17+0300

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Человек, который считает себя абхазом и готов отказаться от грузинского гражданства, должен иметь право на восстановление абхазской национальной принадлежности, заявил на пресс-конференции в Sputnik 22 марта спикер Парламента Валерий Кварчия.По его данным, на сегодня поступило более 4,5 тысячи заявлений с просьбой вернуть исконную абхазскую фамилию от жителей Галского района и более 2,3 тысячи от жителей Ткуарчалского района.На заседании 21 марта Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в Гражданский кодекс республики и закон "Об актах гражданского состояния". Согласно изменениям, в статью 47 часть 1 Гражданского кодекса вносится дополнение, предусматривающее предоставление гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, права не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности.Объясняя необходимость внесения изменений в Гражданский кодекс Кварчия отметил, что в связи с историческими событиями – Кавказской войной и последовавшим за ней махаджирством (вынужденное переселение горцев в Османскую империю - прим.), большое количество представителей абхазской диаспоры проживает на территории различных государств. Помимо этого, в советский период, когда Абхазия была автономией в составе Грузии, с 1937 по 1941 годы, грузинское руководство сменило абхазские фамилии на грузинский лад без всякого на то одобрения самих людей, меняя их национальность, рассказал спикер Парламента."К окончаниям абхазских фамилий добавили грузинские, помимо этого, их записали грузинами", – отметил он.Времена Советского Союза прошли, сегодня Абхазия – независимое государство, которое должно создать условия для того, чтобы люди, желающие вернуть себе абхазское гражданство, которого они были лишены против своей воли, могли восстановить справедливость, считает Валерий Кварчия.Валерий Кварчия отметил, что бесконтрольная выдача абхазских паспортов, которое имело место в Галском районе было ошибочным решением властей, и он поддерживает решение об изъятии документов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/deputaty-v-pervom-chtenii-utverdili-izmeneniya-v-trudovoy-kodeks-abkhazii-1038229393.html

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парламент абхазии, народное собрание абхазии, гражданство, законы, новости