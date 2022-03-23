https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minoborony-britanii-poprosilo-youtube-udalit-razgovor-uollesa-s-prankerami-1038271828.html

Минобороны Британии попросило YouTube удалить разговор Уоллеса с пранкерами

Минобороны Британии попросило YouTube удалить разговор Уоллеса с пранкерами

Во время разговора с пранкерами Бен Уоллес подтвердил заинтересованность Великобритании в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами, которые позвонили Бену Уоллесу от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля, сообщает РИА Новости.Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали несколько отрывков диалога с Уоллесом по поводу Украины и НАТО. Позже глава британского оборонного ведомства сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. После чего Уоллес счел вопросы подозрительными и прервал звонок.Сами пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. За последние сутки на официальном YouTube-канале Вована было опубликовано шесть фрагментов разговора, касающихся статуса Украины в НАТО, поставок вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.Оборонное ведомство Британии заявило, что видео были отредактированы и видоизменены, а исходящие из них выводы недостоверны в плане фактов."Эта информация направлена на подрыв промышленных возможностей Великобритании, специализирующихся на оружии, и порочит репутацию Великобритании как ведущего партнера НАТО. На данный момент эти два отредактированных и видоизмененных клипа могут использоваться российским государством для еще больших атак на международное право…" - говорится в обращении Министерства обороны Соединенного королевства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/britanskie-voennye-pyat-let-gotovili-ukrainu-k-vstupleniyu-v-nato-1038261959.html

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