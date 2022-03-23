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https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minoborony-britanii-poprosilo-youtube-udalit-razgovor-uollesa-s-prankerami-1038271828.html
Минобороны Британии попросило YouTube удалить разговор Уоллеса с пранкерами
Минобороны Британии попросило YouTube удалить разговор Уоллеса с пранкерами
Во время разговора с пранкерами Бен Уоллес подтвердил заинтересованность Великобритании в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами, которые позвонили Бену Уоллесу от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля, сообщает РИА Новости.Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали несколько отрывков диалога с Уоллесом по поводу Украины и НАТО. Позже глава британского оборонного ведомства сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. После чего Уоллес счел вопросы подозрительными и прервал звонок.Сами пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. За последние сутки на официальном YouTube-канале Вована было опубликовано шесть фрагментов разговора, касающихся статуса Украины в НАТО, поставок вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.Оборонное ведомство Британии заявило, что видео были отредактированы и видоизменены, а исходящие из них выводы недостоверны в плане фактов."Эта информация направлена на подрыв промышленных возможностей Великобритании, специализирующихся на оружии, и порочит репутацию Великобритании как ведущего партнера НАТО. На данный момент эти два отредактированных и видоизмененных клипа могут использоваться российским государством для еще больших атак на международное право…" - говорится в обращении Министерства обороны Соединенного королевства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/britanskie-voennye-pyat-let-gotovili-ukrainu-k-vstupleniyu-v-nato-1038261959.html
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Минобороны Британии попросило YouTube удалить разговор Уоллеса с пранкерами

21:48 23.03.2022 (обновлено: 21:49 23.03.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса
Встреча министров обороны России и Великобритании С. Шойгу и Б. Уоллеса - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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Во время разговора с пранкерами Бен Уоллес подтвердил заинтересованность Великобритании в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами, которые позвонили Бену Уоллесу от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля, сообщает РИА Новости.
"Так как российское государство было ответственно за обманный звонок, мы пишем вам, настоятельно призывая удалить (или по крайней мере заблокировать) доступ к видео в соответствии с политикой Google/YouTube, объявленных 11 марта", - говорится в опубликованном письме.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали несколько отрывков диалога с Уоллесом по поводу Украины и НАТО. Позже глава британского оборонного ведомства сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. После чего Уоллес счел вопросы подозрительными и прервал звонок.
Сами пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. За последние сутки на официальном YouTube-канале Вована было опубликовано шесть фрагментов разговора, касающихся статуса Украины в НАТО, поставок вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.
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Оборонное ведомство Британии заявило, что видео были отредактированы и видоизменены, а исходящие из них выводы недостоверны в плане фактов.
"Эта информация направлена на подрыв промышленных возможностей Великобритании, специализирующихся на оружии, и порочит репутацию Великобритании как ведущего партнера НАТО. На данный момент эти два отредактированных и видоизмененных клипа могут использоваться российским государством для еще больших атак на международное право…" - говорится в обращении Министерства обороны Соединенного королевства.
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