https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minoborony-britanii-poprosilo-youtube-udalit-razgovor-uollesa-s-prankerami-1038271828.html
Минобороны Британии попросило YouTube удалить разговор Уоллеса с пранкерами
Минобороны Британии попросило YouTube удалить разговор Уоллеса с пранкерами
Во время разговора с пранкерами Бен Уоллес подтвердил заинтересованность Великобритании в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T21:48+0300
2022-03-23T21:48+0300
2022-03-23T21:49+0300
великобритания
украина
россия
новости
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/17/1038271802_0:0:2296:1293_1920x0_80_0_0_4688751d5701f69228c47d29f886f42a.jpg
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами, которые позвонили Бену Уоллесу от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля, сообщает РИА Новости.Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали несколько отрывков диалога с Уоллесом по поводу Украины и НАТО. Позже глава британского оборонного ведомства сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. После чего Уоллес счел вопросы подозрительными и прервал звонок.Сами пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. За последние сутки на официальном YouTube-канале Вована было опубликовано шесть фрагментов разговора, касающихся статуса Украины в НАТО, поставок вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.Оборонное ведомство Британии заявило, что видео были отредактированы и видоизменены, а исходящие из них выводы недостоверны в плане фактов."Эта информация направлена на подрыв промышленных возможностей Великобритании, специализирующихся на оружии, и порочит репутацию Великобритании как ведущего партнера НАТО. На данный момент эти два отредактированных и видоизмененных клипа могут использоваться российским государством для еще больших атак на международное право…" - говорится в обращении Министерства обороны Соединенного королевства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/britanskie-voennye-pyat-let-gotovili-ukrainu-k-vstupleniyu-v-nato-1038261959.html
великобритания
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/17/1038271802_308:0:2239:1448_1920x0_80_0_0_192e5e4ea6d38573f0c051d7f25e8e8e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
великобритания, украина, россия, новости, нато
Минобороны Британии попросило YouTube удалить разговор Уоллеса с пранкерами
21:48 23.03.2022 (обновлено: 21:49 23.03.2022) Подписаться на
Во время разговора с пранкерами Бен Уоллес подтвердил заинтересованность Великобритании в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik.
Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра обороны с российскими пранкерами, которые позвонили Бену Уоллесу от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля, сообщает РИА Новости
.
"Так как российское государство было ответственно за обманный звонок, мы пишем вам, настоятельно призывая удалить (или по крайней мере заблокировать) доступ к видео в соответствии с политикой Google/YouTube, объявленных 11 марта", - говорится в опубликованном письме.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали несколько отрывков диалога с Уоллесом по поводу Украины и НАТО. Позже глава британского оборонного ведомства сообщил, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. По данным британских СМИ, звонок в формате видеоконференции продлился около 10 минут. После чего Уоллес счел вопросы подозрительными и прервал звонок.
Сами пранкеры Вован и Лексус утверждают, что им удалось провести видеоконференцию с Уоллесом 17 марта. За последние сутки на официальном YouTube-канале Вована было опубликовано шесть фрагментов разговора, касающихся статуса Украины в НАТО, поставок вооружения, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятности приобретения Украиной ядерного оружия.
Оборонное ведомство Британии заявило, что видео были отредактированы и видоизменены, а исходящие из них выводы недостоверны в плане фактов.
"Эта информация направлена на подрыв промышленных возможностей Великобритании, специализирующихся на оружии, и порочит репутацию Великобритании как ведущего партнера НАТО. На данный момент эти два отредактированных и видоизмененных клипа могут использоваться российским государством для еще больших атак на международное право…" - говорится в обращении Министерства обороны Соединенного королевства.