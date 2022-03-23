https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minzdrav-peredal-tkuarchalskoy-tsrb-novuyu-skoruyu-1038265822.html

Минздрав передал Ткуарчалской ЦРБ новую скорую

Минздрав передал Ткуарчалской ЦРБ новую скорую

В январе при новой Ткуарчалской ЦРБ был открыт пункт скорой помощи, при этом автопарк медучреждения не обновлялся более пяти лет. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T15:48+0300

2022-03-23T15:48+0300

2022-03-23T15:56+0300

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Минздрав передал Ткуарчалской центральной районной больнице новую машину скорой помощи ГАЗель NEXT, сообщает пресс-служба ведомства.Машина оснащена системой газоснабжения, средствами перемещения больных (носилки, тележка-каталка с носилками), а также средствами пожаротушения, предусмотрена возможность для дополнительного оснащения оборудованием ИВЛ и кардиографом.Ключи от автомобиля главврачу медучреждения Лали Гаргулия вручил министр здравоохранения Эдуард Бутба.На церемонии передачи присутствовал Глава района Исидор Дочия. Он отметил, что теперь у больницы есть возможность оказывать более качественную помощь жителям района.Лали Гаргулия поблагодарила главу государства и министра, пообещав работать еще лучше, во благо пациентов.Глава Минздрава отметил, чтобы облегчить работу медиков, автопарки учреждений здравоохранения постепенно пополняются. В прошлом году больницы республики получили пять машин скорой помощи и один реанимобиль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/glavvrach-tkuarchalskoy-tsrb-patsientam-bolshe-ne-pridetsya-vyezzhat-iz-goroda-1037288340.html

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